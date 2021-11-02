https://ria.ru/20211102/ukraina-1757446151.html
Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке
Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке - РИА Новости, 02.11.2021
Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке
Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в украинском... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:38
2021-11-02T19:38
2021-11-02T20:44
украина
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киев
владимир зеленский
верховная рада украины
алексей резников
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КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.Сообщалось, что фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение на пост главы Минобороны Алексея Резника, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, который накануне также написал заявление об отставке.Как утверждал со ссылкой на источники главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, президент страны Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Резникова, так как хочет видеть "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана.Глава государства ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты могут заменить до пяти министров.
https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757445105.html
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украина, в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей резников
19:38 02.11.2021 (обновлено: 20:44 02.11.2021)
Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке
Министр обороны Украины Таран подал в Верховную раду заявление об отставке