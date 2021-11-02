https://ria.ru/20211102/ukraina-1757446151.html

Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке

Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке - РИА Новости, 02.11.2021

Министр обороны Украины подал в Раду заявление об отставке

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в украинском... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:38

2021-11-02T19:38

2021-11-02T20:44

украина

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757447559_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_9f48f326c1c2cd79a6a67953431401b6.jpg

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.Сообщалось, что фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение на пост главы Минобороны Алексея Резника, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, который накануне также написал заявление об отставке.Как утверждал со ссылкой на источники главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, президент страны Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Резникова, так как хочет видеть "говорящего" министра обороны вместо "молчащего" Тарана.Глава государства ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что депутаты могут заменить до пяти министров.

https://ria.ru/20211102/vstrecha-1757445105.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей резников