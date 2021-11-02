https://ria.ru/20211102/ukraina-1757443116.html

Украинские пограничники задержали мужчину с приклеенной к спине иконой

Украинские пограничники задержали мужчину с приклеенной к спине иконой - РИА Новости, 02.11.2021

Украинские пограничники задержали мужчину с приклеенной к спине иконой

Госпогранслужба Украины заявила, что задержала на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который вез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:19

2021-11-02T19:19

2021-11-02T19:19

украина

черниговская область

сальвадор дали

карл фаберже

россия

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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила, что задержала на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который вез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного, а также произведения с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом."Мужчина ехал в РФ с приклеенной к спине иконой. Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали", - сообщили в пресс-службе.Также у него было много незадекларированной валюты.Скрытые от контроля предметы и средства были обнаружены во время проверки автомобиля Mercedes, прибывшего в пункт пропуска "Сеньковка" ночью. Имея информацию от оперативных сотрудников Черниговского пограничного отряда о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность, пограничники начали углубленный осмотр."Обзорная группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой. Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом", - рассказали в пресс-службе.Пока обстоятельства нарушения выясняются. Автомобиль, валюту и предметы, которые вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут приниматься после соответствующих экспертиз.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/voyska-1757442130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, черниговская область, сальвадор дали, карл фаберже, россия