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Сильный туман в Москве сохранится до конца дня

Сильный туман в Москве сохранится до конца дня - РИА Новости, 02.11.2021

Сильный туман в Москве сохранится до конца дня

Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до конца суток 2 ноября, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:46

2021-11-02T17:46

2021-11-02T17:46

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

погода

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до конца суток 2 ноября, сообщает столичный главк МЧС.Столичный главк МЧС советует автомобилистам из-за плохой погоды быть внимательными и осторожными, снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. "Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений", - советуют спасатели.Ранее ГИБДД из-за тумана рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам - надеть яркую одежду.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), погода