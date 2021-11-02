Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/tuman-1757378111.html
В Москве около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил источник
В Москве около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
В Москве около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил источник
Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:14
2021-11-02T14:47
общество
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333911_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7d378ccf194eefea5dcef744d5df4f9.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала утром Росавиация.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, туман полностью рассеется к 21 часу.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333911_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_323bac6265b833d256a46232e9a361b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
14:14 02.11.2021 (обновлено: 14:47 02.11.2021)
 
В Москве около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщил источник

Источник: около 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка 70 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Около 70 воздушных судов", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в столичном регионе самолетов.
Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщала утром Росавиация.
Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, туман полностью рассеется к 21 часу.
Туман в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

Люди на Красной площади в Москве
1 из 10

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

Туман в Москве
2 из 10

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Красная площадь в тумане.

Туман в Москве
3 из 10

Красная площадь в тумане.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В столице действует желтый уровень погодной опасности.

Туман в Москве
4 из 10

В столице действует желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.

Мужчина на Красной площади в Москве
5 из 10

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

Туман в Москве
6 из 10

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.

Красная площадь в Москве
7 из 10

По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

Автомобильное движение во время тумана на МКАДе в Москве
8 из 10

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

Собака во время тумана в Москве
9 из 10

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

Автомобильное движение у метро Комсомольская в Москве
10 из 10

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Красная площадь в тумане.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В столице действует желтый уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 200 рейсов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 10

По прогнозам синоптиков, сильный туман сохранится в столице весь день.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 10

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоШереметьево (аэропорт)МоскваДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:23СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениями
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
Лента новостейМолния
СМИ: испытания вакцины Pfizer в Техасе проводились с серьезными нарушениямиЭксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию