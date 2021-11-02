https://ria.ru/20211102/tuman-1757338300.html

Москвичам рассказали, когда город полностью очистится от тумана

Москвичам рассказали, когда город полностью очистится от тумана - РИА Новости, 02.11.2021

Москвичам рассказали, когда город полностью очистится от тумана

Уникальный "туман-долгожитель" сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня, а полностью столица очистится к 21 часу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:34

2021-11-02T11:34

2021-11-02T11:49

общество

москва

погода

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уникальный "туман-долгожитель" сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня, а полностью столица очистится к 21 часу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Туман, к сожалению, рассеиваться не собирается, как это должно быть по классике жанра. В Москве в центре и на северной части рассеивание тумана пройдёт после 12-13 часов, погода будет улучшаться. На северо-западе у нас Шереметьево, думаю, что там погода улучшится, и воздушные ворота Москвы на северо-западе будут приоткрыты. А вот на юге и ближайших окрестностях за МКАДом туманы сохранятся до 15 часов, как минимум. А до 17-18 часов туманы будут держаться на юго-западе, в примкадье и ближайшем Подмосковье в направлении Внуково, там туманы будут 200-900 метров. После чего к позднему вечеру, к 21 часу, замутненность атмосферы сойдёт на нет", - сказал Тишковец.При этом синоптик отметил, что поздним вечером густые дымки и туманы будут сохраняться на юго-западе, западе региона, но Москва и ближайшие окрестности очистятся."Это туман очень сильной интенсивности, и чтобы так долго держался - это редкое явление. Думаю, что эта история случается раз в 5 лет, не чаще, чтобы в ноябре происходили такие туманы. Туман - молоко, стоит над Москвой с полуночи - с видимостью менее 100 метров, при этом сам туман сел раньше, и до сих пор продолжается. Вот такой долгожитель, уникальный туман по интенсивности и продолжительности для центральной России", - заключил метеоролог.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода