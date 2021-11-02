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Москвичам рассказали, когда город полностью очистится от тумана
Москвичам рассказали, когда город полностью очистится от тумана - РИА Новости, 02.11.2021
Москвичам рассказали, когда город полностью очистится от тумана
Уникальный "туман-долгожитель" сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня, а полностью столица очистится к 21 часу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:34
2021-11-02T11:49
общество
москва
погода
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уникальный "туман-долгожитель" сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня, а полностью столица очистится к 21 часу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Туман, к сожалению, рассеиваться не собирается, как это должно быть по классике жанра. В Москве в центре и на северной части рассеивание тумана пройдёт после 12-13 часов, погода будет улучшаться. На северо-западе у нас Шереметьево, думаю, что там погода улучшится, и воздушные ворота Москвы на северо-западе будут приоткрыты. А вот на юге и ближайших окрестностях за МКАДом туманы сохранятся до 15 часов, как минимум. А до 17-18 часов туманы будут держаться на юго-западе, в примкадье и ближайшем Подмосковье в направлении Внуково, там туманы будут 200-900 метров. После чего к позднему вечеру, к 21 часу, замутненность атмосферы сойдёт на нет", - сказал Тишковец.При этом синоптик отметил, что поздним вечером густые дымки и туманы будут сохраняться на юго-западе, западе региона, но Москва и ближайшие окрестности очистятся."Это туман очень сильной интенсивности, и чтобы так долго держался - это редкое явление. Думаю, что эта история случается раз в 5 лет, не чаще, чтобы в ноябре происходили такие туманы. Туман - молоко, стоит над Москвой с полуночи - с видимостью менее 100 метров, при этом сам туман сел раньше, и до сих пор продолжается. Вот такой долгожитель, уникальный туман по интенсивности и продолжительности для центральной России", - заключил метеоролог.
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общество, москва, погода
11:34 02.11.2021 (обновлено: 11:49 02.11.2021)
 
Москвичам рассказали, когда город полностью очистится от тумана

Синоптик "Фобоса" Тишковец: Москва полностью очистится от тумана-долгожителя к 21 часу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уникальный "туман-долгожитель" сохранится в центре и на севере Москвы минимум до полудня, а полностью столица очистится к 21 часу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Туман, к сожалению, рассеиваться не собирается, как это должно быть по классике жанра. В Москве в центре и на северной части рассеивание тумана пройдёт после 12-13 часов, погода будет улучшаться. На северо-западе у нас Шереметьево, думаю, что там погода улучшится, и воздушные ворота Москвы на северо-западе будут приоткрыты. А вот на юге и ближайших окрестностях за МКАДом туманы сохранятся до 15 часов, как минимум. А до 17-18 часов туманы будут держаться на юго-западе, в примкадье и ближайшем Подмосковье в направлении Внуково, там туманы будут 200-900 метров. После чего к позднему вечеру, к 21 часу, замутненность атмосферы сойдёт на нет", - сказал Тишковец.
При этом синоптик отметил, что поздним вечером густые дымки и туманы будут сохраняться на юго-западе, западе региона, но Москва и ближайшие окрестности очистятся.
"Это туман очень сильной интенсивности, и чтобы так долго держался - это редкое явление. Думаю, что эта история случается раз в 5 лет, не чаще, чтобы в ноябре происходили такие туманы. Туман - молоко, стоит над Москвой с полуночи - с видимостью менее 100 метров, при этом сам туман сел раньше, и до сих пор продолжается. Вот такой долгожитель, уникальный туман по интенсивности и продолжительности для центральной России", - заключил метеоролог.
Туман в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается.

Люди на Красной площади в Москве
1 из 10

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

Туман в Москве
2 из 10

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Красная площадь в тумане.

Туман в Москве
3 из 10

Красная площадь в тумане.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В столице действует "желтый" уровень погодной опасности.

Туман в Москве
4 из 10

В столице действует "желтый" уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали или отменили более 200 рейсов.

Мужчина на Красной площади в Москве
5 из 10

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали или отменили более 200 рейсов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

Туман в Москве
6 из 10

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сильный туман сохранится в столице до обеда.

Красная площадь в Москве
7 из 10

Сильный туман сохранится в столице до обеда.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

Автомобильное движение во время тумана на МКАДе в Москве
8 из 10

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

Собака во время тумана в Москве
9 из 10

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

Автомобильное движение у метро Комсомольская в Москве
10 из 10

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Густой туман пришел в Москву накануне вечером из-за понижения температуры и пока не рассеивается.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 10

Общественный транспорт продолжает ходить по расписанию, но видимость на дорогах сильно затруднена.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Красная площадь в тумане.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 10

В столице действует "желтый" уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 10

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали или отменили более 200 рейсов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 10

Самолеты из-за тумана в Москве ушли на запасные аэродромы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 10

Сильный туман сохранится в столице до обеда.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 10

ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Пешеходам сегодня лучше выбрать яркую одежду, чтобы быть заметнее.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Если сесть за руль все же придется, то в ГИБДД советуют держать увеличенную дистанцию и ехать с пониженной скоростью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
 
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