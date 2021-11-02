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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/travma-1757269338.html
В Сиднее пострадал мальчик, пытавшийся сварить соты из "Игры в кальмара"
В Сиднее пострадал мальчик, пытавшийся сварить соты из "Игры в кальмара" - РИА Новости, 02.11.2021
В Сиднее пострадал мальчик, пытавшийся сварить соты из "Игры в кальмара"
Мальчик-подросток получил ожоги третьей степени на ноге после того, как попытался сварить сахарные соты из сериала Netflix "Игра в кальмара", сообщает Daily... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:50
2021-11-02T03:52
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мальчик-подросток получил ожоги третьей степени на ноге после того, как попытался сварить сахарные соты из сериала Netflix "Игра в кальмара", сообщает Daily Mail. По информации издания, 14-летнему Эйдену Хигги из Сиднея (Австралия) стало скучно на самоизоляции, из-за чего он решил приготовить сладость, которая фигурирует в популярном шоу. Задача состоит в том, чтобы сделать тонкую пластину из растопленного сахара, а затем в ее центре аккуратно выдавить любую фигуру или другое изображение. Когда соты застынут, форму нужно вырезать с помощью булавки, не сломав ее. Как и большинство воодушевленных зрителей "Игры в кальмара", Эйден готовил леденец по рецепту, который нашел в TikTok, сочетая сахар и воду. Только все ингредиенты он смешал в пластиковом стаканчике. Когда смесь расплавилась в посуде, не пригодной для использования в микроволновой печи, и взорвалась, горячий сахар потек по ногам подростка.Хелен находилась в другой комнате во время происшествия. Она добавила, что многие из чашек, которые хранятся дома, можно использовать в микроволновке, но некоторые для этого не годятся. Однако дети часто не видят разницы.Горячая смесь, в которую, помимо жженого сахара, попал еще и расплавленный пластик, обожгла и руку мальчика, и какое-то время продолжала гореть, стекая по голени.В результате Эйден получил ожоги первой степени на руке и глубокие, с повреждением нервных окончаний, на ноге. Травма оказалась настолько серьезной, что врачи опасались, что подростку понадобится кожный трансплантат. Но ожоги стали заживать сами. Тем не менее, следующий год мальчику надо будет носить давящую повязку. По данным Daily Mail, за последний месяц количество поисковых запросов со словами "рецепт сот" и " соты челлендж" в Google резко возросло по всему миру, особенно в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.По словам Эйдена, он хотел тоже стать частью популярного флешмоба, увидев, что его повторяют не только по всему миру, но и некоторые из его друзей. Теперь же подросток призывает не делать этого, а если и варить соты, то попросить помочь взрослых.Эйден Хигги — один из трех детей, госпитализированных в Детскую больницу Вестмида в прошлом месяце с ожогами после попытки сделать леденцы из "Игры в кальмара". Все они получили ранения, когда растапливали горячий сахар и перекладывали его на бумагу для выпечки.Сериал "Игра в кальмара", который снял Хван Дон Хек, вышел 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.Шоу стало самым популярным на Netflix. Ранее сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей. Стриминговому сервису сериал принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы, в мире, австралия, новая зеландия, великобритания
03:50 02.11.2021 (обновлено: 03:52 02.11.2021)
 
В Сиднее пострадал мальчик, пытавшийся сварить соты из "Игры в кальмара"

Подросток получил ожоги третьей степени, когда пытался сварить соты из "Игры в кальмара"

© Netflix, 2021Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix, 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мальчик-подросток получил ожоги третьей степени на ноге после того, как попытался сварить сахарные соты из сериала Netflix "Игра в кальмара", сообщает Daily Mail.
По информации издания, 14-летнему Эйдену Хигги из Сиднея (Австралия) стало скучно на самоизоляции, из-за чего он решил приготовить сладость, которая фигурирует в популярном шоу.
Задача состоит в том, чтобы сделать тонкую пластину из растопленного сахара, а затем в ее центре аккуратно выдавить любую фигуру или другое изображение. Когда соты застынут, форму нужно вырезать с помощью булавки, не сломав ее.
 
Как и большинство воодушевленных зрителей "Игры в кальмара", Эйден готовил леденец по рецепту, который нашел в TikTok, сочетая сахар и воду. Только все ингредиенты он смешал в пластиковом стаканчике. Когда смесь расплавилась в посуде, не пригодной для использования в микроволновой печи, и взорвалась, горячий сахар потек по ногам подростка.

"Она вскипела до невероятной температуры. Когда он достал чашку, она взорвалась у него в руке", — рассказала Хелен, мама Эйдена.

Хелен находилась в другой комнате во время происшествия. Она добавила, что многие из чашек, которые хранятся дома, можно использовать в микроволновке, но некоторые для этого не годятся. Однако дети часто не видят разницы.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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Горячая смесь, в которую, помимо жженого сахара, попал еще и расплавленный пластик, обожгла и руку мальчика, и какое-то время продолжала гореть, стекая по голени.
В результате Эйден получил ожоги первой степени на руке и глубокие, с повреждением нервных окончаний, на ноге. Травма оказалась настолько серьезной, что врачи опасались, что подростку понадобится кожный трансплантат. Но ожоги стали заживать сами. Тем не менее, следующий год мальчику надо будет носить давящую повязку.

"Я в шоке, что такая простая затея, как изготовление сот, может привести к столь серьезным последствиям", — отметила Хелен.

По данным Daily Mail, за последний месяц количество поисковых запросов со словами "рецепт сот" и " соты челлендж" в Google резко возросло по всему миру, особенно в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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По словам Эйдена, он хотел тоже стать частью популярного флешмоба, увидев, что его повторяют не только по всему миру, но и некоторые из его друзей. Теперь же подросток призывает не делать этого, а если и варить соты, то попросить помочь взрослых.
Эйден Хигги — один из трех детей, госпитализированных в Детскую больницу Вестмида в прошлом месяце с ожогами после попытки сделать леденцы из "Игры в кальмара". Все они получили ранения, когда растапливали горячий сахар и перекладывали его на бумагу для выпечки.
Сериал "Игра в кальмара", который снял Хван Дон Хек, вышел 17 сентября. В нем рассказывают, как 456 человек, погрязших в долгах, соглашаются принять участие в кровожадных детских играх, чтобы побороться за крупный денежный приз.
Шоу стало самым популярным на Netflix. Ранее сообщалось, что его посмотрели 142 миллиона семей. Стриминговому сервису сериал принес 896 миллионов долларов при бюджете примерно в 21,3 миллиона долларов за девять эпизодов.
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