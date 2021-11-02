https://ria.ru/20211102/sud-1757414229.html

Один из фигурантов дела о биллингах для Навального уже сидит в колонии

Один из фигурантов дела о биллингах для Навального уже сидит в колонии - РИА Новости, 02.11.2021

Один из фигурантов дела о биллингах для Навального уже сидит в колонии

Один из троих обвиняемых в незаконной помощи Алексею Навальному с биллингами уже отбывает наказание по другому делу, и дата заседания в Центральном суде Тулы... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:09

2021-11-02T17:09

2021-11-02T17:17

тульская область

происшествия

тула

алексей навальный

замена условного срока навального

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Один из троих обвиняемых в незаконной помощи Алексею Навальному с биллингами уже отбывает наказание по другому делу, и дата заседания в Центральном суде Тулы зависит от его этапирования, сообщает судебный департамент Тульской области.Судя по карточке дела, Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков обвиняются в нарушении тайны телефонных переговоров и подделке документов и печатей. По данным Telegram-канала Baza, это сотрудники частного детективного агентства, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным.Фабула дела отчасти раскрывается в релизе суда: мужчины под видом сотрудников правоохранительных органов незаконно получали данные о биллингах, но в чьих интересах – не раскрывается."О дате, времени и месте проведения судебного заседания будет сообщено дополнительно ввиду этапирования одного из подсудимых, отбывающего наказание по другому приговору", - говорится в релизе. Полные имена фигурантов в сообщении не раскрываются, поэтому нельзя сказать, кто именно из троицы уже отбывает срок. Также не указано, за какое именно преступление он осужден.Baza утверждает, что обвиняемые использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. По заявлению канала, эти люди продавали полученные данные клиентам в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.

https://ria.ru/20211102/billingi-1757302804.html

https://ria.ru/20211101/navalnyy-1757272983.html

тульская область

тула

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия, тула, алексей навальный, замена условного срока навального