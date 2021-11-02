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Один из фигурантов дела о биллингах для Навального уже сидит в колонии
Один из фигурантов дела о биллингах для Навального уже сидит в колонии - РИА Новости, 02.11.2021
Один из фигурантов дела о биллингах для Навального уже сидит в колонии
Один из троих обвиняемых в незаконной помощи Алексею Навальному с биллингами уже отбывает наказание по другому делу, и дата заседания в Центральном суде Тулы... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:09
2021-11-02T17:17
тульская область
происшествия
тула
алексей навальный
замена условного срока навального
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Один из троих обвиняемых в незаконной помощи Алексею Навальному с биллингами уже отбывает наказание по другому делу, и дата заседания в Центральном суде Тулы зависит от его этапирования, сообщает судебный департамент Тульской области.Судя по карточке дела, Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков обвиняются в нарушении тайны телефонных переговоров и подделке документов и печатей. По данным Telegram-канала Baza, это сотрудники частного детективного агентства, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным.Фабула дела отчасти раскрывается в релизе суда: мужчины под видом сотрудников правоохранительных органов незаконно получали данные о биллингах, но в чьих интересах – не раскрывается."О дате, времени и месте проведения судебного заседания будет сообщено дополнительно ввиду этапирования одного из подсудимых, отбывающего наказание по другому приговору", - говорится в релизе. Полные имена фигурантов в сообщении не раскрываются, поэтому нельзя сказать, кто именно из троицы уже отбывает срок. Также не указано, за какое именно преступление он осужден.Baza утверждает, что обвиняемые использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. По заявлению канала, эти люди продавали полученные данные клиентам в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.
https://ria.ru/20211102/billingi-1757302804.html
https://ria.ru/20211101/navalnyy-1757272983.html
тульская область
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тульская область, происшествия, тула, алексей навальный, замена условного срока навального
17:09 02.11.2021 (обновлено: 17:17 02.11.2021)
 
Один из фигурантов дела о биллингах для Навального уже сидит в колонии

Одному из фигурантов дела о биллингах для Навального уже вынесли приговор по другому делу

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Один из троих обвиняемых в незаконной помощи Алексею Навальному с биллингами уже отбывает наказание по другому делу, и дата заседания в Центральном суде Тулы зависит от его этапирования, сообщает судебный департамент Тульской области.
Судя по карточке дела, Игорь Зайцев, Александр Зеленцов и Петр Катков обвиняются в нарушении тайны телефонных переговоров и подделке документов и печатей. По данным Telegram-канала Baza, это сотрудники частного детективного агентства, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 00:18
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги
Фабула дела отчасти раскрывается в релизе суда: мужчины под видом сотрудников правоохранительных органов незаконно получали данные о биллингах, но в чьих интересах – не раскрывается.
"О дате, времени и месте проведения судебного заседания будет сообщено дополнительно ввиду этапирования одного из подсудимых, отбывающего наказание по другому приговору", - говорится в релизе. Полные имена фигурантов в сообщении не раскрываются, поэтому нельзя сказать, кто именно из троицы уже отбывает срок. Также не указано, за какое именно преступление он осужден.
Baza утверждает, что обвиняемые использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. По заявлению канала, эти люди продавали полученные данные клиентам в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 18:35
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Тульская областьПроисшествияТулаАлексей НавальныйЗамена условного срока Навального
 
 
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