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Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя - РИА Новости, 02.11.2021
Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
Посол Италии Джорджо Стараче заявил, что считает вопрос признания российской вакцины "Спутник V" в ЕС одним из приоритетных для себя. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T04:14
2021-11-02T07:34
в мире
италия
ливия
москва
евросоюз
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Посол Италии Джорджо Стараче заявил, что считает вопрос признания российской вакцины "Спутник V" в ЕС одним из приоритетных для себя.Европейское медицинское агентство (ЕМА) рассматривает вопрос о сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщал в середине октября представитель ЕМА Фергюс Свини, регулятор не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа с производителем продолжается. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года.Как отметил Стараче, в декабре в Риме пройдет очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, есть надежда, что "после этой точки отсчета станет больше двусторонних визитов". Он подчеркнул, что чрезвычайно важны усилия для перезапуска конструктивного диалога, способного принести выгоду всем."Это касается масштабных глобальных вызовов - здравоохранения, борьбы с изменением климата и энергетического перехода, - а также тех действий, которые международное сообщество обязано предпринять в кризисных регионах, например, в Ливии и Афганистане. Очевидно, что невозможно рассчитывать на достижение положительных результатов по этим вопросам без сотрудничества с Москвой", - добавил посол. Стараче заявил, что для российско-итальянского сотрудничества открыты все возможности, в том числе и на политическом уровне.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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в мире, италия, ливия, москва, евросоюз, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, вакцина "спутник v", новости - туризм
04:14 02.11.2021 (обновлено: 07:34 02.11.2021)
 
Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя

Посол Италии в России Стараче: для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Посол Италии Джорджо Стараче заявил, что считает вопрос признания российской вакцины "Спутник V" в ЕС одним из приоритетных для себя.
Европейское медицинское агентство (ЕМА) рассматривает вопрос о сертификации вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщал в середине октября представитель ЕМА Фергюс Свини, регулятор не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа с производителем продолжается. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года.
"Для меня вопрос признания "Спутника V" один из приоритетных. Я поддерживаю контакт с нашим Минздравом, который на связи с Брюсселем. Все усердно работают над этим вопросом, и я могу только надеяться, что эта работа вскоре принесет желаемые результаты", - сказал Стараче газете "Коммерсант". Он выразил надежду, что страны смогут прийти к взаимному признанию европейского и российского сертификатов о вакцинации, отметив, что последнее слово должно оставаться за наукой, а не за политикой.
Как отметил Стараче, в декабре в Риме пройдет очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, есть надежда, что "после этой точки отсчета станет больше двусторонних визитов". Он подчеркнул, что чрезвычайно важны усилия для перезапуска конструктивного диалога, способного принести выгоду всем.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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