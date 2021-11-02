https://ria.ru/20211102/sputnik-1757367422.html

Российский посол рассказал об интересе к "Спутнику V" в Нидерландах

Российский посол рассказал об интересе к "Спутнику V" в Нидерландах - РИА Новости, 02.11.2021

Российский посол рассказал об интересе к "Спутнику V" в Нидерландах

Голландцы проявляют большой интерес к российскому "Спутнику V", но до сих пор не могут им вакцинироваться, так как Европейское агентство лекарственных средств... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:26

2021-11-02T13:26

2021-11-02T13:26

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

александр шульгин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Голландцы проявляют большой интерес к российскому "Спутнику V", но до сих пор не могут им вакцинироваться, так как Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) не сертифицировало вакцину, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."Что касается российской вакцины "Спутник V" - к ней проявляют интерес. Мы в посольстве получали много писем от рядовых голландцев по этому поводу. Но, к сожалению, Европейское агентство лекарственных средств до сих пор не сертифицировало нашу вакцину, поэтому голландцы не могут прививаться "Спутником". Я уверен, что если и когда такая сертификация будет осуществлена, голландцы с удовольствием будут вакцинироваться и "Спутником", и другими российскими вакцинами", - заявил Шульгин на брифинге в МИА "Россия сегодня".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".ЕМА рассматривает вопрос о сертификации "Спутника V". Как сообщал в середине октября представитель ЕМА Фергюс Свини, регулятор не комментирует возможный график одобрения вакцины "Спутник V" в ЕС, работа с производителем продолжается. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что ЕМА, скорее всего, не сможет рассмотреть вопрос о регистрации российской вакцины в Евросоюзе до конца года, рассмотрение возможно в первом квартале 2022 года."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, александр шульгин, коронавирусы, земля, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии