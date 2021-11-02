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Крашенинников рассказал о работе над новым законом о местном самоуправлении
Крашенинников рассказал о работе над новым законом о местном самоуправлении - РИА Новости, 02.11.2021
Крашенинников рассказал о работе над новым законом о местном самоуправлении
Работа над новым законом о местном самоуправлении ведется в настоящее время, заявил председатель комитета Государственной думы по государственному строительству РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:39
2021-11-02T11:39
политика
госдума рф
павел крашенинников
совет федерации рф
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Работа над новым законом о местном самоуправлении ведется в настоящее время, заявил председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.Во вторник он принимает участие в заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", где обсуждается новый федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации"."Что касается публичной власти, по уровню она разделена на ветви власти и на уровни – федеральный, региональный и муниципальный. С точки зрения федеральной мы приняли конституцию по поводу судов, по поводу правительства, думы, Совета Федерации, правоохранительных органов. Сейчас этот закон ("Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" - ред.), и, конечно, из него плавно будет вытекать закон о местном самоуправлении. Это будут не поправки, а новый закон. Работа ведется, она велась сразу после принятия основного закона", - отметил Крашенинников в ходе заседания.Он добавил, что законопроект еще не сильно проработан."Но мы считаем, что, конечно, его нужно вносить и дальше дорабатывать", - подчеркнул председатель комитета Госдумы.В настоящее время в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Отмечалось, что законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица – "глава субъекта РФ", однако Крашенинников заявил, что исключается только должность президента республики, а губернаторов переименовывать не будут.
https://ria.ru/20210915/patriotizm-1750183621.html
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политика, госдума рф, павел крашенинников, совет федерации рф, россия
11:39 02.11.2021
 
Крашенинников рассказал о работе над новым законом о местном самоуправлении

Депутат Крашенинников заявил о необходимости доработать закон о местном самоуправлении

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Работа над новым законом о местном самоуправлении ведется в настоящее время, заявил председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Во вторник он принимает участие в заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", где обсуждается новый федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".
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"Что касается публичной власти, по уровню она разделена на ветви власти и на уровни – федеральный, региональный и муниципальный. С точки зрения федеральной мы приняли конституцию по поводу судов, по поводу правительства, думы, Совета Федерации, правоохранительных органов. Сейчас этот закон ("Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" - ред.), и, конечно, из него плавно будет вытекать закон о местном самоуправлении. Это будут не поправки, а новый закон. Работа ведется, она велась сразу после принятия основного закона", - отметил Крашенинников в ходе заседания.
Он добавил, что законопроект еще не сильно проработан.
"Но мы считаем, что, конечно, его нужно вносить и дальше дорабатывать", - подчеркнул председатель комитета Госдумы.
В настоящее время в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти внесен проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Отмечалось, что законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица – "глава субъекта РФ", однако Крашенинников заявил, что исключается только должность президента республики, а губернаторов переименовывать не будут.
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