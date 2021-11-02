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В Москве 73 самолета перенаправили на запасные аэродромы, сообщил источник

В Москве 73 самолета перенаправили на запасные аэродромы, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021

В Москве 73 самолета перенаправили на запасные аэродромы, сообщил источник

Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:26

2021-11-02T19:26

2021-11-02T19:26

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."На 17:00 73 рейса ушли на запасной", - сказал собеседник агентства.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание".Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица должна очиститься от тумана к 21 часу.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, туман в москве, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, евгений тишковец