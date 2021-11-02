https://ria.ru/20211102/ryabkov-1757464932.html
Рябков призвал США остановить "дипломатические войны"
Рябков призвал США остановить "дипломатические войны" - РИА Новости, 02.11.2021
Рябков призвал США остановить "дипломатические войны"
России и США нужно прекратить "дипломатические войны", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:20
2021-11-02T23:20
2021-11-02T23:46
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. России и США нужно прекратить "дипломатические войны", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он назвал "немыслимой" ситуацию, когда США закрыли консульство РФ в Сан-Франциско и дали российским дипломатам 24 часа на то, чтобы его покинуть."Я ненавижу эти дипломатические войны. Я очень симпатизирую американским служащим, которым дали только 24 часа на то, чтобы покинуть Санкт-Петербург, но мы не могли ответить иначе. Мне жаль, но это был не наш выбор. Мы должны это прекратить в какой-то момент", - сказал Рябков, выступая на форуме "Диалог Форт-Росс"
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в мире, сша, сергей рябков, россия
23:20 02.11.2021 (обновлено: 23:46 02.11.2021)
Рябков призвал США остановить "дипломатические войны"
Рябков: США и Россия должны остановить "дипломатические войны"