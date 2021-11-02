https://ria.ru/20211102/rubl-1757311398.html

Эксперт назвала препятствия на пути внедрения цифрового рубля

Эксперт назвала препятствия на пути внедрения цифрового рубля - РИА Новости, 02.11.2021

Эксперт назвала препятствия на пути внедрения цифрового рубля

Задачи, которые предстоит решить при внедрении цифровых валют, лежат не только в технологической плоскости, но в части выстраивания модели и методологии работы, РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T07:00

2021-11-02T07:00

2021-11-02T07:00

экономика

технологии

рубль

москва

россия

ирина одинаева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Задачи, которые предстоит решить при внедрении цифровых валют, лежат не только в технологической плоскости, но в части выстраивания модели и методологии работы, влияния на бизнес-модели банков, считает старший управляющий директор департамента "Стратегия и консалтинг" по работе с банками консалтинговой компании Accenture в России Ирина Одинаева.Формат запуска цифрового рубля в настоящее время обсуждается. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января, сейчас идет ее разработка.Она отметила, что основные преимущества при внедрении цифровых валют находятся на стороне государства и регулятора - это обеспечение прозрачности, возможность отслеживания потоков денежных средств и новый взгляд на безопасность валюты. "Преимущества для коммерческих игроков, и то, как это повлияет на их бизнес-модели – то, над чем сейчас работают все крупнейшие коммерческие банки", - указала она.Она также рассказала, что на этом пути центральные банки должны проработать и принять решения по целому ряду вопросов: выбор целевой модели и дизайна цифровой валюты (в том числе, анонимность и конфиденциальность платежей); технологические аспекты (например, реализация платежей в офлайн-режиме); пилотирование и последующее масштабирование цифровых валют."Еще многие другие аспекты также требуют внимательной проработки, исследования и экспериментирования – пока технологии цифровых валют остаются зоной для инноваций и развития. И здесь мы видим большую важность развития глобального сотрудничества и кооперации, чтобы усилия на уровне каждой из стран помогали всем продвигаться быстрее и эффективнее в освоении технологий. Но это еще более важно, чтобы уже сейчас закладывать основы для будущей трансграничной интеграции и обеспечить потенциальную совместимость цифровых валют в рамках региона", - добавила эксперт.Она также подчеркнула, что что полноценное использование цифровых валют невозможно без повышения уровня финансовой грамотности людей.

https://ria.ru/20210917/rubl-1750434300.html

https://ria.ru/20210629/tsb-1739106781.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, рубль, москва, россия, ирина одинаева