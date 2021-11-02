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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20211102/roditelstvo-1757329455.html
Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю - РИА Новости, 02.11.2021
Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
2021-11-02T11:00
2021-11-02T11:19
это надолго
общество
школа
психология
отцы и дети
воспитание детей
сн_образование
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3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
audio/mpeg
3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
audio/mpeg
О том, как и где учиться родительству рассказывают педагог, специалист по Теории Решения Изобретательских Задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор 25 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин и сооснователь Школы осознанного родительства и мама троих детей Ольга Коровякова.03:45 Главные запросы учеников в школе родительства05:30 "Нельзя быть во всем дураком, но умным в воспитании детей"09:30 Как из потоков информации найти ту, что поможет и не навредит?08:00 "Не заменяйте свою голову чужой. Чья бы она не была"12:10 Нужно ли учиться родительству?16:30 "Базовое" родительское образование и "высшее" родительское образование 17:30 3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю18:20 "Если ты подчиняешь ребенка своей воле, то получишь врага"18:50 "Решайте конфликты как изобретательские и исследовательские задачи"22:20 Понятие "достаточно хороший родитель"23:40 Что делать, если ребенок бесит?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, школа, психология, отцы и дети, воспитание детей, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 02.11.2021 (обновлено: 11:19 02.11.2021)
 

Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю

Это надолго
3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
11:00
Читать ria.ru в
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
О том, как и где учиться родительству рассказывают педагог, специалист по Теории Решения Изобретательских Задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор 25 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин и сооснователь Школы осознанного родительства и мама троих детей Ольга Коровякова.
03:45 Главные запросы учеников в школе родительства
05:30 "Нельзя быть во всем дураком, но умным в воспитании детей"
09:30 Как из потоков информации найти ту, что поможет и не навредит?
08:00 "Не заменяйте свою голову чужой. Чья бы она не была"
12:10 Нужно ли учиться родительству?
16:30 "Базовое" родительское образование и "высшее" родительское образование
17:30 3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
18:20 "Если ты подчиняешь ребенка своей воле, то получишь врага"
18:50 "Решайте конфликты как изобретательские и исследовательские задачи"
22:20 Понятие "достаточно хороший родитель"
23:40 Что делать, если ребенок бесит?
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоОбществоШколаПсихологияотцы и детивоспитание детейСН_ОбразованиеДетские вопросыСоциальный навигатор
 
 
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