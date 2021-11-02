https://ria.ru/20211102/roditelstvo-1757329455.html

Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю

Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю - РИА Новости, 02.11.2021

Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю

Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.

2021-11-02T11:00

2021-11-02T11:00

2021-11-02T11:19

это надолго

общество

школа

психология

отцы и дети

воспитание детей

сн_образование

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3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде. audio/mpeg

3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде. audio/mpeg

О том, как и где учиться родительству рассказывают педагог, специалист по Теории Решения Изобретательских Задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор 25 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин и сооснователь Школы осознанного родительства и мама троих детей Ольга Коровякова.03:45 Главные запросы учеников в школе родительства05:30 "Нельзя быть во всем дураком, но умным в воспитании детей"09:30 Как из потоков информации найти ту, что поможет и не навредит?08:00 "Не заменяйте свою голову чужой. Чья бы она не была"12:10 Нужно ли учиться родительству?16:30 "Базовое" родительское образование и "высшее" родительское образование 17:30 3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю18:20 "Если ты подчиняешь ребенка своей воле, то получишь врага"18:50 "Решайте конфликты как изобретательские и исследовательские задачи"22:20 Понятие "достаточно хороший родитель"23:40 Что делать, если ребенок бесит?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, психология, отцы и дети, воспитание детей, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор