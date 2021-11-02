https://ria.ru/20211102/roditelstvo-1757329455.html
Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю - РИА Новости, 02.11.2021
Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
2021-11-02T11:00
2021-11-02T11:00
2021-11-02T11:19
это надолго
общество
школа
психология
отцы и дети
воспитание детей
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757329363_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_dca108c54de6e182e2c554d56739758a.jpg
3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
audio/mpeg
3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
audio/mpeg
О том, как и где учиться родительству рассказывают педагог, специалист по Теории Решения Изобретательских Задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор 25 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин и сооснователь Школы осознанного родительства и мама троих детей Ольга Коровякова.03:45 Главные запросы учеников в школе родительства05:30 "Нельзя быть во всем дураком, но умным в воспитании детей"09:30 Как из потоков информации найти ту, что поможет и не навредит?08:00 "Не заменяйте свою голову чужой. Чья бы она не была"12:10 Нужно ли учиться родительству?16:30 "Базовое" родительское образование и "высшее" родительское образование 17:30 3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю18:20 "Если ты подчиняешь ребенка своей воле, то получишь врага"18:50 "Решайте конфликты как изобретательские и исследовательские задачи"22:20 Понятие "достаточно хороший родитель"23:40 Что делать, если ребенок бесит?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757329363_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_32b724d704a5da227b95bdfb2d47a8eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, психология, отцы и дети, воспитание детей, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 02.11.2021 (обновлено: 11:19 02.11.2021)
Три принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
Каждый водитель обязан учиться в автошколе, чтобы получить права. Ребенок не менее "опасный механизм". Стать хорошим родителем без знаний - сложно. Каких экспертов слушать, какие книги читать и на какие курсы ходить, чтобы получить "базовое родительское образование"? Что это за 3 главных постулата воспитания детей? Рассказываем в эпизоде.
О том, как и где учиться родительству рассказывают педагог, специалист по Теории Решения Изобретательских Задач, основатель и научный руководитель международной лаборатории образовательных технологий, автор 25 печатных изданий, отец 10 детей Анатолий Гин
и сооснователь Школы осознанного родительства и мама троих детей Ольга Коровякова.
03:45 Главные запросы учеников в школе родительства
05:30 "Нельзя быть во всем дураком, но умным в воспитании детей"
09:30 Как из потоков информации найти ту, что поможет и не навредит?
08:00 "Не заменяйте свою голову чужой. Чья бы она не была"
12:10 Нужно ли учиться родительству?
16:30 "Базовое" родительское образование и "высшее" родительское образование
17:30 3 принципа воспитания, которые нужно знать каждому родителю
18:20 "Если ты подчиняешь ребенка своей воле, то получишь врага"
18:50 "Решайте конфликты как изобретательские и исследовательские задачи"
22:20 Понятие "достаточно хороший родитель"
23:40 Что делать, если ребенок бесит?
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во
"ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.