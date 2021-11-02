https://ria.ru/20211102/reper-1757446683.html

СК возбудил дело против рэпера Yung Trappa

СК возбудил дело против рэпера Yung Trappa - РИА Новости, 02.11.2021

СК возбудил дело против рэпера Yung Trappa

Мужчина 26 лет задержан по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:41

2021-11-02T19:41

2021-11-02T20:55

происшествия

выборг

ленинградская область

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Мужчина 26 лет задержан по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК России.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, по подозрению в совершении изнасилования в Ленинградской области."Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области задержан 26-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК России ("Изнасилование") и по двум эпизодам ч. 1 ст. 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера")", — сказано в сообщении.По данным следствия, в ночь на 1 ноября "подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек".Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил пять лет м семь месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном — тот утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.

https://ria.ru/20211027/kartrayt-1756516233.html

https://ria.ru/20211026/pushkov-1756370820.html

выборг

ленинградская область

выборгский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, выборг, ленинградская область, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф), россия