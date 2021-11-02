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СК возбудил дело против рэпера Yung Trappa
СК возбудил дело против рэпера Yung Trappa - РИА Новости, 02.11.2021
СК возбудил дело против рэпера Yung Trappa
Мужчина 26 лет задержан по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:41
2021-11-02T20:55
происшествия
выборг
ленинградская область
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Мужчина 26 лет задержан по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК России.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, по подозрению в совершении изнасилования в Ленинградской области."Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области задержан 26-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК России ("Изнасилование") и по двум эпизодам ч. 1 ст. 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера")", — сказано в сообщении.По данным следствия, в ночь на 1 ноября "подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек".Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил пять лет м семь месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном — тот утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.
https://ria.ru/20211027/kartrayt-1756516233.html
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выборг
ленинградская область
выборгский район
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происшествия, выборг, ленинградская область, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:41 02.11.2021 (обновлено: 20:55 02.11.2021)
 
СК возбудил дело против рэпера Yung Trappa

СК России по Ленинградской области возбудил дело об изнасиловании против рэпера Yung Trappa

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Мужчина 26 лет задержан по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК России.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости о задержании рэпера Владислава Ширяева, известного как Yung Trappa, по подозрению в совершении изнасилования в Ленинградской области.
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"Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области задержан 26-летний мужчина по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК России ("Изнасилование") и по двум эпизодам ч. 1 ст. 132 УК России ("Насильственные действия сексуального характера")", — сказано в сообщении.
По данным следствия, в ночь на 1 ноября "подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек".
Следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.
В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил пять лет м семь месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном — тот утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.
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