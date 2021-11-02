Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/reper-1757322212.html
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник
Известный рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании девушки в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:53
2021-11-02T09:57
происшествия
ленинградская область
выборгский район
моргенштерн (алишер моргенштерн)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Известный рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании девушки в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчина 26 лет задержан по подозрению в изнасиловании девушки в поселке Подборовье в Выборгском районе Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемый - Владислав Ширяев, он же рэпер Yung Trappa. Мужчину задержали в арендованном для отдыха доме 2 ноября.Официальным подтверждением правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил 5 лет 7 месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном – Моргенштерн утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.
https://ria.ru/20211027/kartrayt-1756516233.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/morgenshtern-1751444328.html
ленинградская область
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ленинградская область, выборгский район, моргенштерн (алишер моргенштерн)
09:53 02.11.2021 (обновлено: 09:57 02.11.2021)
 
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник

Источник: рэпера Yung Trappa заподозрили в изнасиловании

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Известный рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании девушки в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Мужчина 26 лет задержан по подозрению в изнасиловании девушки в поселке Подборовье в Выборгском районе Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.
Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта Марину Кохал отпустили из-под стражи. Кадры из суда
27 октября, 16:03
Вдову рэпера Картрайта перевели под домашний арест
По его словам, подозреваемый - Владислав Ширяев, он же рэпер Yung Trappa. Мужчину задержали в арендованном для отдыха доме 2 ноября.
Официальным подтверждением правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил 5 лет 7 месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном – Моргенштерн утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.
Моргенштерн в суде - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 12:54
Адвокат Моргенштерна ответил на нападки на рэпера после трагедии в Перми
 
ПроисшествияЛенинградская областьВыборгский районМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22В Кабуле террористы проникли в здание госпиталя
12:22Опрос показал недоверие сторонников демократов Байдену
12:21В Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноября
12:19Якутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалюте
12:15В Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинации
12:15Путин проведет совещание по разработке новых военных беспилотников
12:15В Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноября
12:14В Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"
12:13Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"
12:13В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти
12:13В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:11Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле
12:11Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
12:11Минздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителей
12:05В Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дни
12:04Второй взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источник
12:03Новый детский омбудсмен назвала свою главную задачу
12:03В Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатора
12:02Совфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов Европы
12:01Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
Лента новостейМолния
В Кабуле террористы проникли в здание госпиталяОпрос показал недоверие сторонников демократов БайденуВ Кремле рассказали, как пройдет празднование 4 ноябряЯкутянка отдала мошенникам миллионы, пытаясь заработать на криптовалютеВ Кремле прокомментировали ситуацию с подделкой сертификатов о вакцинацииПутин проведет совещание по разработке новых военных беспилотниковВ Кремле ответили на вопрос о продлении нерабочих дней после 7 ноябряВ Кремле прокомментировали статью о танках "на границе с Украиной"Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" В Кремле ответили на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефтиВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСРоссия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в КремлеСафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизодМинздрав предложил отложить новые правила выдачи медсправок для водителейВ Петербурге уличным музыкантам запретили выступать в нерабочие дниВторой взрыв прогремел в Кабуле, сообщил источникНовый детский омбудсмен назвала свою главную задачуВ Красноярском крае опровергли слухи об отставке губернатораСовфед примет участие во встрече спикеров верхних палат парламентов ЕвропыПрокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях