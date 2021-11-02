https://ria.ru/20211102/reper-1757322212.html
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник
Известный рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании девушки в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:53
2021-11-02T09:53
2021-11-02T09:57
происшествия
ленинградская область
выборгский район
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Известный рэпер Yung Trappa задержан по подозрению в изнасиловании девушки в Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Мужчина 26 лет задержан по подозрению в изнасиловании девушки в поселке Подборовье в Выборгском районе Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.По его словам, подозреваемый - Владислав Ширяев, он же рэпер Yung Trappa. Мужчину задержали в арендованном для отдыха доме 2 ноября.Официальным подтверждением правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.В 2015 году рэпер Yung Trappa был задержан за распространение наркотиков и получил 5 лет 7 месяцев колонии. В феврале 2021 года он вышел на свободу, в марте выпустил два совместных трека с Моргенштерном – Моргенштерн утверждал в суде, что именно Yung Trappa произносит слова о наркотиках в композициях, за которые его привлекли к ответственности. В апреле рэпер попал в ДТП на каршеринговой машине.
https://ria.ru/20211027/kartrayt-1756516233.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210923/morgenshtern-1751444328.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, выборгский район, моргенштерн (алишер моргенштерн)
09:53 02.11.2021 (обновлено: 09:57 02.11.2021)
В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник
Источник: рэпера Yung Trappa заподозрили в изнасиловании