https://ria.ru/20211102/rabota-1757408440.html
В Новгородской области приостановят на неделю работу общепита
В Новгородской области приостановят на неделю работу общепита - РИА Новости, 02.11.2021
В Новгородской области приостановят на неделю работу общепита
Дополнительные ограничения по коронавирусу, в рамках которых приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, вводят в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:42
2021-11-02T16:42
2021-11-02T17:32
новгородская область
распространение коронавируса
общество
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Дополнительные ограничения по коронавирусу, в рамках которых приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, вводят в Новгородской области на период нерабочих дней, продленный с 8 ноября по 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.Как добавил Никитин, с 8 ноября также "на неделю приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые оказывают услуги навынос".Как сообщалось, период нерабочих дней с сохранением зарплаты в Новгородской области, который истекает 7 ноября, продлен еще на неделю."Будет приостановлена деятельность по торговле непродовольственными товарами за исключением товаров первой необходимости", - рассказал он в видеообращении.По словам Никитина, продовольственные магазины, включая и те, что входят в торговые сети, смогут работать только при условии 100% вакцинации персонала.Как отметил Никитин, также будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями. "Говоря проще, это пункты проката детских машинок, карусели на улицах и так далее. (При этом) гулять в парках можно", - пояснил он.Нерабочие дни с сопутствующими ограничениями по коронавирусу начались в регионе 25 октября. Так, в частности, работа торговых центров разрешена только при наличии QR-кодов о вакцинации как у посетителей, так и у персонала. Работа заведений общепита на аналогичных условиях в нерабочие дни до 7 ноября ограничена 23.00 мск. При этом с 23.00 мск до 06.00 мск можно заниматься доставкой, для чего персоналу также необходимы QR-коды.
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новгородская область, общество, андрей никитин (политик), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:42 02.11.2021 (обновлено: 17:32 02.11.2021)
В Новгородской области приостановят на неделю работу общепита
В Новгородской области с 8 ноября приостановят на неделю работу общепита и кинотеатров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя – РИА Новости.
Дополнительные ограничения по коронавирусу, в рамках которых приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, вводят в Новгородской области
на период нерабочих дней, продленный с 8 ноября по 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин
.
"Динамика (заболеваемости – ред.), к сожалению, нарастающая. И в этой ситуации я принял решение ввести дополнительные ограничения, начиная с 8 числа, то есть с понедельника по воскресенье следующей недели. Это будет касаться приостановления работы кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и всех остальных объектов, которые оказывают бытовые услуги за исключением тех услуг, которые оказываются без посещения объектов", - рассказал он в видеообращении, опубликованном на странице главы региона в соцсети "ВКонтакте
".
Как добавил Никитин, с 8 ноября также "на неделю приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые оказывают услуги навынос".
Как сообщалось, период нерабочих дней с сохранением зарплаты в Новгородской области, который истекает 7 ноября, продлен еще на неделю.
"Будет приостановлена деятельность по торговле непродовольственными товарами за исключением товаров первой необходимости", - рассказал он в видеообращении.
По словам Никитина, продовольственные магазины, включая и те, что входят в торговые сети, смогут работать только при условии 100% вакцинации персонала.
Как отметил Никитин, также будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями. "Говоря проще, это пункты проката детских машинок, карусели на улицах и так далее. (При этом) гулять в парках можно", - пояснил он.
Нерабочие дни с сопутствующими ограничениями по коронавирусу начались в регионе 25 октября. Так, в частности, работа торговых центров разрешена только при наличии QR-кодов о вакцинации как у посетителей, так и у персонала. Работа заведений общепита на аналогичных условиях в нерабочие дни до 7 ноября ограничена 23.00 мск. При этом с 23.00 мск до 06.00 мск можно заниматься доставкой, для чего персоналу также необходимы QR-коды.