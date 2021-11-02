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Туризм
https://ria.ru/20211102/priamure-1757319398.html
Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный
Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный - РИА Новости, 02.11.2021
Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный
Потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, Амурской области в целом есть что предложить в контексте промышленного туризма, заявил в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:32
2021-11-02T10:03
туризм
амурская область
космос - риа наука
восточный (космодром)
новости - туризм
восточный
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, Амурской области в целом есть что предложить в контексте промышленного туризма, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.В этом году с космодрома Восточный проведено рекордное количество пусков – пять.Вместе с тем, отметил глава Приамурья, для развития туризма необходимо решить вопросы транспортной инфраструктуры. Он напомнил о строительстве нового международного терминала аэропорта Благовещенска, где будет новая взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать широкофюзеляжные самолеты. Ввести в эксплуатацию ВВП планируется в 2023-2024 годах.Читайте полный текст интервью Василия Орлова &gt;&gt;
https://ria.ru/20211031/roskosmos-1757089788.html
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амурская область, космос - риа наука, восточный (космодром), новости - туризм, восточный, василий орлов (губернатор)
09:32 02.11.2021 (обновлено: 10:03 02.11.2021)
 
Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный

Глава Приамурья Орлов отметил огромный потенциал туризма на космодром Восточный

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкПуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный
Пуск РН Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, Амурской области в целом есть что предложить в контексте промышленного туризма, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.
В этом году с космодрома Восточный проведено рекордное количество пусков – пять.
"Я считаю, что потенциал туризма на космодром Восточный огромный. Особенно, если заодно можно будет посетить и Китай – на канатной дороге туда и обратно. У нас в области в целом хороший потенциал в контексте промышленного туризма: газоперерабатывающий завод, строящийся газохимический комплекс, три гидроэлектростанции", - сказал Орлов.
Вместе с тем, отметил глава Приамурья, для развития туризма необходимо решить вопросы транспортной инфраструктуры. Он напомнил о строительстве нового международного терминала аэропорта Благовещенска, где будет новая взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать широкофюзеляжные самолеты. Ввести в эксплуатацию ВВП планируется в 2023-2024 годах.
"Кстати, на космодроме Восточный тоже строится взлетно-посадочная полоса, и туда можно будет принимать самолеты.". – добавил Орлов.
Читайте полный текст интервью Василия Орлова >>
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 14:35
Роскосмос ускорит сроки запуск первого спутника системы "Сфера"
 
ТуризмАмурская областьКосмос - РИА НаукаВосточный (космодром)Новости - ТуризмвосточныйВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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