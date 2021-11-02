https://ria.ru/20211102/priamure-1757319398.html

Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный

Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный - РИА Новости, 02.11.2021

Глава Приамурья отметил потенциал туризма на космодром Восточный

Потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, Амурской области в целом есть что предложить в контексте промышленного туризма, заявил в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:32

2021-11-02T09:32

2021-11-02T10:03

туризм

амурская область

космос - риа наука

восточный (космодром)

новости - туризм

восточный

василий орлов (губернатор)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, Амурской области в целом есть что предложить в контексте промышленного туризма, заявил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.В этом году с космодрома Восточный проведено рекордное количество пусков – пять.Вместе с тем, отметил глава Приамурья, для развития туризма необходимо решить вопросы транспортной инфраструктуры. Он напомнил о строительстве нового международного терминала аэропорта Благовещенска, где будет новая взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать широкофюзеляжные самолеты. Ввести в эксплуатацию ВВП планируется в 2023-2024 годах.Читайте полный текст интервью Василия Орлова >>

https://ria.ru/20211031/roskosmos-1757089788.html

амурская область

восточный

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2021

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амурская область, космос - риа наука, восточный (космодром), новости - туризм, восточный, василий орлов (губернатор)