https://ria.ru/20211102/polsha-1756879356.html

В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей

В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей - РИА Новости, 02.11.2021

В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей

В этом году в польском Рыбнике решили не убирать опавшую листву из городских парков, чтобы животные и растения смогли комфортно перезимовать, пишет "Европульс". РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:53

2021-11-02T03:53

2021-11-02T03:53

туризм

животные

природа

растения

насекомые

зима

польша

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589850563_0:459:2048:1611_1920x0_80_0_0_60fc1b7a91dd639acf259558b99973a3.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В этом году в польском Рыбнике решили не убирать опавшую листву из городских парков, чтобы животные и растения смогли комфортно перезимовать, пишет "Европульс".По мнению властей, укрытие станет природным "одеялом" для чувствительных травы и цветов во время морозов, будет естественным образом удобрять почву, а также поможет пережить зиму живущим в парках ежам, зайцам и насекомым.Очищать собираются только пешеходные дорожки: собранные на них листья не сожгут, а разложат у деревьев.В парках установили специальные таблички, рассказывающие о пользе, которую листва приносит природе.

https://ria.ru/20211029/polsha-1756662927.html

зима

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, природа, растения, насекомые, зима, польша, новости - туризм, туризм, листья, экология