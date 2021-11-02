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Туризм
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В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей
В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей - РИА Новости, 02.11.2021
В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей
В этом году в польском Рыбнике решили не убирать опавшую листву из городских парков, чтобы животные и растения смогли комфортно перезимовать, пишет "Европульс". РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:53
2021-11-02T03:53
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В этом году в польском Рыбнике решили не убирать опавшую листву из городских парков, чтобы животные и растения смогли комфортно перезимовать, пишет "Европульс".По мнению властей, укрытие станет природным "одеялом" для чувствительных травы и цветов во время морозов, будет естественным образом удобрять почву, а также поможет пережить зиму живущим в парках ежам, зайцам и насекомым.Очищать собираются только пешеходные дорожки: собранные на них листья не сожгут, а разложат у деревьев.В парках установили специальные таблички, рассказывающие о пользе, которую листва приносит природе.
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животные, природа, растения, насекомые, зима, польша, новости - туризм, туризм, листья, экология
03:53 02.11.2021
 
В Польше перестали убирать опавшие листья, чтобы спасти ежей

В польском городе Рыбник решили не убирать опавшие листья, чтобы ежи смогли перезимовать

© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"Еж
Еж - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В этом году в польском Рыбнике решили не убирать опавшую листву из городских парков, чтобы животные и растения смогли комфортно перезимовать, пишет "Европульс".
По мнению властей, укрытие станет природным "одеялом" для чувствительных травы и цветов во время морозов, будет естественным образом удобрять почву, а также поможет пережить зиму живущим в парках ежам, зайцам и насекомым.
Очищать собираются только пешеходные дорожки: собранные на них листья не сожгут, а разложат у деревьев.
В парках установили специальные таблички, рассказывающие о пользе, которую листва приносит природе.
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