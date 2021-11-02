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Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос
Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос - РИА Новости, 02.11.2021
Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос
Большинство россиян (68%) не согласны с заявлением рэпера Алишера Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы в нашей стране тратится слишком много... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:56
2021-11-02T11:56
общество
ксения собчак
следственный комитет россии (ск рф)
вциом
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Большинство россиян (68%) не согласны с заявлением рэпера Алишера Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы в нашей стране тратится слишком много денег, разделяет его мнение каждый пятый (22%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.Согласно опросу, чаще всего не согласны с музыкантом граждане в возрастной категории от 45 до 59 лет (75%), реже – от 18 до 24 лет (52%). Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов. Чаще всего так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37%), реже – респонденты в возрасте от 45 и старше (16%).Другое высказывание Моргенштерна о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях, поддерживали 22% респондентов. Чаще соглашались с этим мнением молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37%), реже – в возрастной категории от 45 до 59 лет (16%). Не согласились с этим высказыванием 70% респондентов, затруднились ответить – 8%.Что касается самого Моргенштерна, то в той или иной степени о нем слышали 79% россиян. Примечательно, что наибольшую известность он имеет не в самой молодой доступной для опроса возрастной категории (среди респондентов от 18 до 24 лет о нем не слышали 10% опрошенных), а среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (6%).Большинство россиян относятся к нему с безразличием (61%), 30% – с антипатией, 6% – с симпатией, а 3% опрошенных затруднились ответить.На прошлой неделе на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Адвокат артиста Сергей Жорин уточнил, что Моргенштерн не призывал отменить празднование 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом". Сам рэпер извинился перед всеми, кого задели его слова, и заявил, что он не умалял значимости события, а ветеранами гордится и уважает их.Позже СК РФ сообщил, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователи изучат слова певца. В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства. Адвокат исполнителя, в свою очередь, отметил, что Моргенштерн готов прийти к следователю и дать объяснения по поводу своих слов о праздновании Дня Победы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов слова рэпера, отметил, что известные люди должны нести за свои заявления моральную ответственность, и заявил, что в таких случаях хочется порекомендовать "поговорить с дедушками и бабушками, ветеранами", предположив, что такие заявления происходят не "по злобе", а от незнания.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — интервью по стационарным и мобильным телефонам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20211026/pushkov-1756370820.html
https://ria.ru/20211026/morgenshtern-1756382592.html
https://ria.ru/20211102/reper-1757322212.html
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общество, ксения собчак, следственный комитет россии (ск рф), вциом, великая отечественная война (1941-1945), день победы, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
11:56 02.11.2021
 
Большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, показал опрос

ВЦИОМ: большинство россиян не разделяют мнение Моргенштерна о 9 мая, согласны с ним 22%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Большинство россиян (68%) не согласны с заявлением рэпера Алишера Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы в нашей стране тратится слишком много денег, разделяет его мнение каждый пятый (22%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.
Согласно опросу, чаще всего не согласны с музыкантом граждане в возрастной категории от 45 до 59 лет (75%), реже – от 18 до 24 лет (52%). Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов. Чаще всего так отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37%), реже – респонденты в возрасте от 45 и старше (16%).
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Другое высказывание Моргенштерна о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а следует двигаться дальше, достигая новых побед, например, в информационных, космических технологиях, поддерживали 22% респондентов. Чаще соглашались с этим мнением молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37%), реже – в возрастной категории от 45 до 59 лет (16%). Не согласились с этим высказыванием 70% респондентов, затруднились ответить – 8%.
Что касается самого Моргенштерна, то в той или иной степени о нем слышали 79% россиян. Примечательно, что наибольшую известность он имеет не в самой молодой доступной для опроса возрастной категории (среди респондентов от 18 до 24 лет о нем не слышали 10% опрошенных), а среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (6%).
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26 октября, 19:36
Музей Победы пригласил Моргенштерна на экскурсию
Большинство россиян относятся к нему с безразличием (61%), 30% – с антипатией, 6% – с симпатией, а 3% опрошенных затруднились ответить.
На прошлой неделе на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, где прозвучала фраза: "Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад". Адвокат артиста Сергей Жорин уточнил, что Моргенштерн не призывал отменить празднование 9 мая, а лишь "высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом". Сам рэпер извинился перед всеми, кого задели его слова, и заявил, что он не умалял значимости события, а ветеранами гордится и уважает их.
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В Ленинградской области задержали рэпера Yung Trappa, сообщил источник
Позже СК РФ сообщил, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина следователи изучат слова певца. В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства. Адвокат исполнителя, в свою очередь, отметил, что Моргенштерн готов прийти к следователю и дать объяснения по поводу своих слов о праздновании Дня Победы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов слова рэпера, отметил, что известные люди должны нести за свои заявления моральную ответственность, и заявил, что в таких случаях хочется порекомендовать "поговорить с дедушками и бабушками, ветеранами", предположив, что такие заявления происходят не "по злобе", а от незнания.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 30 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — интервью по стационарным и мобильным телефонам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 08:00
Почему Моргенштерн лучше Богомолова
 
ОбществоКсения СобчакСледственный комитет России (СК РФ)ВЦИОМВеликая Отечественная война (1941-1945)День ПобедыРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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