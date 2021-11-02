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Морская держава
https://ria.ru/20211102/petr-1757307304.html
Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета" - РИА Новости, 02.11.2021
Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
Принятие царем Петром I титула императора 2 ноября 1721 года (по новому стилю) ознаменовало собой ключевой этап в развитии России, вошедшей тогда в число... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:28
2021-11-02T11:16
москва
петр i
российское историческое общество
россия
константин могилевский
морская держава
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Принятие царем Петром I титула императора 2 ноября 1721 года (по новому стилю) ознаменовало собой ключевой этап в развитии России, вошедшей тогда в число крупнейших держав, и по сей день участвующих в решении важнейших вопросов устройства мира, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.Результатом победы в Северной войне стало то, что Россия прочно и окончательно вошла в число крупнейших держав, которые на протяжении дальнейшей истории участвовали и по сей день участвуют в решении важнейших вопросов мироустройства, отметил собеседник агентства."Не сомневаюсь, что так оно будет и в дальнейшем", — добавил Могилевский.По его словам, при Петре I во многом закладывались традиции политической культуры, традиции дипломатии."Ведь нужны были внешнеполитические механизмы, чтобы статус одного из мировых лидеров сохранять и продолжать. И эти традиции Российской империи живут и поныне", — сказал историк.Во вторник в Санкт-Петербурге открывается научно-практическая конференция "К 300-летию провозглашения России империей. Символы и смыслы в исторической перспективе".Важность нынешней конференции подчеркивает и тот факт, что ее очный формат решили не отменять на фоне сложной ситуации с коронавирусом, добавил собеседник агентства."Правительство города даже принимало специальное решение на эту тему — с учетом всех мер предосторожности все же эту конференцию провести", — сказал историк.Тридцатого августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По этому договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I титула императора.
https://ria.ru/20210923/traditsii-1751460878.html
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москва, петр i, российское историческое общество, россия, константин могилевский
03:28 02.11.2021 (обновлено: 11:16 02.11.2021)
 
Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"

Историк Могилевский: принятие Петром I титула императора стало "точкой отсчета" для России

CC BY-SA 3.0 / Сергей Кириллов, 1982-1984 / Сергей Кириллов. Петр Великий. 1982-1984
Сергей Кириллов. Петр Великий. 1982-1984 - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
CC BY-SA 3.0 / Сергей Кириллов, 1982-1984 /
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Принятие царем Петром I титула императора 2 ноября 1721 года (по новому стилю) ознаменовало собой ключевой этап в развитии России, вошедшей тогда в число крупнейших держав, и по сей день участвующих в решении важнейших вопросов устройства мира, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

"История России непрерывна. Но при этом в ней есть такие "точки отсчета", когда силой одной личности удается придать мощный импульс развитию государства. Петровские реформы и объявление России империей как венец этих реформ стало одной из ключевых вех в летописи нашей страны. А принятие Петром I титула императора — символическая точка, с которой начинается отсчет новой роли России в мировых делах", — сказал Могилевский.

Результатом победы в Северной войне стало то, что Россия прочно и окончательно вошла в число крупнейших держав, которые на протяжении дальнейшей истории участвовали и по сей день участвуют в решении важнейших вопросов мироустройства, отметил собеседник агентства.
"Не сомневаюсь, что так оно будет и в дальнейшем", — добавил Могилевский.
По его словам, при Петре I во многом закладывались традиции политической культуры, традиции дипломатии.
"Ведь нужны были внешнеполитические механизмы, чтобы статус одного из мировых лидеров сохранять и продолжать. И эти традиции Российской империи живут и поныне", — сказал историк.
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Вернувшись из-за границы, Петр I поручил основать первую регулярную печатную газету. Одноименное издание существует и в наши дни.
Во вторник в Санкт-Петербурге открывается научно-практическая конференция "К 300-летию провозглашения России империей. Символы и смыслы в исторической перспективе".

"Это большая конференция, которую в Петропавловской крепости проведет Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Такой выбор места, на мой взгляд, очень символичен, потому что одной из главных составляющих наследия Петра I является город Санкт-Петербург, и, соответственно, Петропавловская крепость. Поэтому очень важно в эту дату и в этом месте поговорить об истории становления России как империи, об ее ответственности и за судьбы своих народов, и ответственности за развитие человечества в целом", — отметил Могилевский.

Важность нынешней конференции подчеркивает и тот факт, что ее очный формат решили не отменять на фоне сложной ситуации с коронавирусом, добавил собеседник агентства.
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"Правительство города даже принимало специальное решение на эту тему — с учетом всех мер предосторожности все же эту конференцию провести", — сказал историк.
Тридцатого августа (10 сентября по новому стилю) 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну, длившуюся 21 год. По этому договору Швеция признавала присоединение к России Ингерманландии (Ижорской земли), Выборга, части Карелии, Эстляндии с Ревелем и Нарвой, Лифляндии с Ригой и других земель до границы с Курляндией.
Договор означал выполнение основной задачи, за которую Россия боролась. Ей удалось разрушить подстрекаемые Великобританией попытки организовать антироссийскую коалицию и расширить фронт боевых действий против России. По мнению историков, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Она вошла в когорту ведущих держав, от позиции которых зависело решение важнейших европейских проблем. Борьба за выход к морю была завершена, что позволило затем установить прочные экономические связи с Европой. Символическим отражением важности этого стало принятие Петром I титула императора.
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