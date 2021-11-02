https://ria.ru/20211102/perepis-1757352058.html

В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате

В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате - РИА Новости, 02.11.2021

В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате

Возможность участия во Всероссийской переписи населения онлайн продлили на неделю, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:27

2021-11-02T12:27

2021-11-02T13:35

общество

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россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Возможность участия во Всероссийской переписи населения онлайн продлили на неделю, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов."Мы видим, что в связи с ограничительными мерами нарастает популярность этой услуги, мы решили продлить перепись на портале "Госуслуги" до 14 ноября", — сказал он на брифинге.Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Раньше принять в ней участие в онлайн-формате можно было до 8 ноября. Кроме того, желающие могут дождаться переписчика или самостоятельно обратиться в МФЦ.По словам Смелова, к сегодняшнему дню успели переписать уже 90 миллионов человек — примерно 63 процента населения страны.

https://ria.ru/20211019/perepis-1755153369.html

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2021

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общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия