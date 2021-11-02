Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211102/pekha-1757405636.html
Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына
Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына - РИА Новости, 02.11.2021
Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына
Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына и тещи после инцидента с надувным бассейном. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:32
2021-11-02T17:32
шоубиз
знаменитости
дети
стас пьеха
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742258500_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_61c5b6428ea7f99f9fa62209777b20be.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына и тещи после инцидента с надувным бассейном.В этом году наследник Пьехи Петр пошел в первый класс. По словам артиста в интервью порталу WMJ, мальчику нравится школа, он учится с удовольствием и выполняет первые контрольные на отлично. Артист не будет против, если сын решит пойти в творческую профессию. Однако Стас хотел бы отдать его в спорт.Летом мальчика госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.
https://ria.ru/20210818/bezborodova-1746260882.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742258500_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdbd674b352efd3c00f4de2b1744a4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, дети, стас пьеха
17:32 02.11.2021
 
Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына

Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына после инцидента с надувным бассейном

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына и тещи после инцидента с надувным бассейном.

"Все в порядке. Они наблюдаются у врача", – заверил артист.

В этом году наследник Пьехи Петр пошел в первый класс. По словам артиста в интервью порталу WMJ, мальчику нравится школа, он учится с удовольствием и выполняет первые контрольные на отлично. Артист не будет против, если сын решит пойти в творческую профессию. Однако Стас хотел бы отдать его в спорт.

"Я бы очень хотел, чтобы он занялся спортом — единоборствами. Считаю, что людям нашей семьи с таким слишком острым восприятием жизни очень важна дисциплина, она делает нас сильнее и помогает адаптироваться к социуму. Единоборства дисциплинируют и дают преимущества таким людям, как я и мой сын, помогают сформировать характер", – добавил певец.

Летом мальчика госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.
Скриншот эфира с Андреем Малаховым про уголовное дело Пьехи
18 августа, 18:25Шоубиз
Безбородова впервые высказалась об избиении сына Пьехи
 
ШоубизЗнаменитостиДетиСтас Пьеха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенников
04:10Диетолог объяснил, как лечиться содой и не отравиться
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, как сократить количество звонков от мошенниковДиетолог объяснил, как лечиться содой и не отравитьсяВ Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой