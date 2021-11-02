https://ria.ru/20211102/pekha-1757405636.html

Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына

Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына - РИА Новости, 02.11.2021

Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына

Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына и тещи после инцидента с надувным бассейном. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:32

2021-11-02T17:32

2021-11-02T17:32

шоубиз

знаменитости

дети

стас пьеха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742258500_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_61c5b6428ea7f99f9fa62209777b20be.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына и тещи после инцидента с надувным бассейном.В этом году наследник Пьехи Петр пошел в первый класс. По словам артиста в интервью порталу WMJ, мальчику нравится школа, он учится с удовольствием и выполняет первые контрольные на отлично. Артист не будет против, если сын решит пойти в творческую профессию. Однако Стас хотел бы отдать его в спорт.Летом мальчика госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.

https://ria.ru/20210818/bezborodova-1746260882.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, дети, стас пьеха