Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына
Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына после инцидента с надувным бассейном
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Стас Пьеха рассказал о самочувствии сына и тещи после инцидента с надувным бассейном.
"Все в порядке. Они наблюдаются у врача", – заверил артист.
В этом году наследник Пьехи Петр пошел в первый класс. По словам артиста в интервью порталу WMJ, мальчику нравится школа, он учится с удовольствием и выполняет первые контрольные на отлично. Артист не будет против, если сын решит пойти в творческую профессию. Однако Стас хотел бы отдать его в спорт.
"Я бы очень хотел, чтобы он занялся спортом — единоборствами. Считаю, что людям нашей семьи с таким слишком острым восприятием жизни очень важна дисциплина, она делает нас сильнее и помогает адаптироваться к социуму. Единоборства дисциплинируют и дают преимущества таким людям, как я и мой сын, помогают сформировать характер", – добавил певец.
Летом мальчика госпитализировали с травами и ушибами. Они были получены в результате конфликта с соседкой по коттеджу — женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Сообщалось, что женщина толкнула Петра на землю из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн.
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