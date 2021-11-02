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Аналитики выяснили, на что копят россияне
Аналитики выяснили, на что копят россияне - РИА Новости, 02.11.2021
Аналитики выяснили, на что копят россияне
Почти 56% россиян формируют сбережения на образование детей, при этом 77% россиян считают, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:22
2021-11-02T09:06
общество
образование
россия
детские вопросы
социальный навигатор
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Почти 56% россиян формируют сбережения на образование детей, при этом 77% россиян считают, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей – оплатой обучения в ВУЗе или затратами на репетиторов, говорится в исследовании аналитиков холдинга "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости.Точно не планируют дополнительных затрат на образование детей 20% жителей Москвы, 18% жителей Татарстана и 17% волгоградцев. Самые ответственные родители проживают в Ростовской (67% уже копят средства на эти цели), Новосибирской (66%), Челябинской (62%) и Волгоградской (61%) областях, а также в Москве (60%), подсчитали аналитики.Одним из наиболее распространенных способов формировать сбережения для образования детей, помимо классических самостоятельных накоплений или банковских вкладов, является накопительное страхование жизни – об этом заявили 17% россиян, говорится в исследовании.Так, в Москве уже оформили или планируют оформить НСЖ для ребенка 28% родителей, в Пермском крае этот показатель составляет 23%, в Новосибирской области 20%, в Ростовской области 19%, Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане по 18%, указывается там же."Накопительное страхование жизни – достаточно гибкий финансовый инструмент, позволяющий не только обеспечить страхователя и его ребенка финансовой защитой на случай проблем со здоровьем, но и сформировать дополнительные сбережения на различные цели, включая образование детей, не перегружая при этом семейный бюджет", - прокомментировал РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин"Многие россияне не могут себе позволить отложить значимую сумму в короткий срок, а полис НСЖ дает возможность копить постепенно, в течение нескольких лет. Для сравнения, стоимость 1 года обучения в престижном столичном ВУЗе может достигать полугодового среднего заработка, а стандартные взносы по НСЖ не превышают 4% годового дохода", - добавил он.
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общество, образование, россия, детские вопросы, социальный навигатор
08:22 02.11.2021 (обновлено: 09:06 02.11.2021)
 
Аналитики выяснили, на что копят россияне

Аналитики холдинга "Ромир": больше половины россиян копят на образование детей

© Depositphotos / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Depositphotos / unguryanu
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Почти 56% россиян формируют сбережения на образование детей, при этом 77% россиян считают, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей – оплатой обучения в ВУЗе или затратами на репетиторов, говорится в исследовании аналитиков холдинга "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"77% россиян считают, что им придется столкнуться с тратами, связанными с образованием детей – оплатой обучения в ВУЗе или затратами на репетиторов. В отдельных регионах этот показатель даже превышает общероссийские данные – так, о необходимости инвестировать в образование детей заявили 88% жителей Нижегородской области и Башкортостана, 81% жителей Челябинской области, 80% воронежцев и красноярцев. При этом, формировать сбережения для этих целей начали чуть больше половины россиян - 56%", - отмечается там же.
Точно не планируют дополнительных затрат на образование детей 20% жителей Москвы, 18% жителей Татарстана и 17% волгоградцев. Самые ответственные родители проживают в Ростовской (67% уже копят средства на эти цели), Новосибирской (66%), Челябинской (62%) и Волгоградской (61%) областях, а также в Москве (60%), подсчитали аналитики.
Одним из наиболее распространенных способов формировать сбережения для образования детей, помимо классических самостоятельных накоплений или банковских вкладов, является накопительное страхование жизни – об этом заявили 17% россиян, говорится в исследовании.
Так, в Москве уже оформили или планируют оформить НСЖ для ребенка 28% родителей, в Пермском крае этот показатель составляет 23%, в Новосибирской области 20%, в Ростовской области 19%, Воронежской области, Санкт-Петербурге и Татарстане по 18%, указывается там же.
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"Накопительное страхование жизни – достаточно гибкий финансовый инструмент, позволяющий не только обеспечить страхователя и его ребенка финансовой защитой на случай проблем со здоровьем, но и сформировать дополнительные сбережения на различные цели, включая образование детей, не перегружая при этом семейный бюджет", - прокомментировал РИА Новости вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин
"Многие россияне не могут себе позволить отложить значимую сумму в короткий срок, а полис НСЖ дает возможность копить постепенно, в течение нескольких лет. Для сравнения, стоимость 1 года обучения в престижном столичном ВУЗе может достигать полугодового среднего заработка, а стандартные взносы по НСЖ не превышают 4% годового дохода", - добавил он.
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