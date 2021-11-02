https://ria.ru/20211102/obman-1757304534.html

Провизор рассказала, как обманывают в аптеках

Провизор рассказала, как обманывают в аптеках - РИА Новости, 02.11.2021

Провизор рассказала, как обманывают в аптеках

В аптеках бывают акции и скидки, как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства, рассказала в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T04:15

2021-11-02T04:15

2021-11-02T10:55

общество

мошенничество

покупка

россия

ирина булыгина

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В аптеках бывают акции и скидки, как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.Отличие приобретения лекарства по акции от процесса покупки в обычном магазине состоит в том, что в аптеке человек не может заранее внимательно рассмотреть товар, что называется, "пощупать", отметила эксперт.Она пояснила, что нужно интересоваться у сотрудников, каков срок годности лекарства, продающегося по акции: возможно, он скоро истечет.Она напомнила, что на упаковке некоторых лекарственных средств может быть проставлена только дата производства, в этом случае срок годности будет обозначен в инструкции внутри упаковки. Все это нужно уточнять на кассе до того, как вы оплатите покупку.Некоторым аптекам присущ и другой не совсем честный прием, обычный для сферы торговли потребительскими товарами, продолжила провизор.Если вы хотите приобрести средство, которое продается со скидкой, то можно попробовать узнать в интернете, сколько оно стоило незадолго до этого, посоветовала эксперт фармацевтического рынка.

https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741011304.html

https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755125683.html

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общество, мошенничество, покупка, россия, ирина булыгина