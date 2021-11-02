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Провизор рассказала, как обманывают в аптеках
Провизор рассказала, как обманывают в аптеках - РИА Новости, 02.11.2021
Провизор рассказала, как обманывают в аптеках
В аптеках бывают акции и скидки, как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства, рассказала в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T04:15
2021-11-02T04:15
2021-11-02T10:55
общество
мошенничество
покупка
россия
ирина булыгина
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В аптеках бывают акции и скидки, как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.Отличие приобретения лекарства по акции от процесса покупки в обычном магазине состоит в том, что в аптеке человек не может заранее внимательно рассмотреть товар, что называется, "пощупать", отметила эксперт.Она пояснила, что нужно интересоваться у сотрудников, каков срок годности лекарства, продающегося по акции: возможно, он скоро истечет.Она напомнила, что на упаковке некоторых лекарственных средств может быть проставлена только дата производства, в этом случае срок годности будет обозначен в инструкции внутри упаковки. Все это нужно уточнять на кассе до того, как вы оплатите покупку.Некоторым аптекам присущ и другой не совсем честный прием, обычный для сферы торговли потребительскими товарами, продолжила провизор.Если вы хотите приобрести средство, которое продается со скидкой, то можно попробовать узнать в интернете, сколько оно стоило незадолго до этого, посоветовала эксперт фармацевтического рынка.
https://ria.ru/20210713/lekarstva-1741011304.html
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общество, мошенничество, покупка, россия, ирина булыгина
04:15 02.11.2021 (обновлено: 10:55 02.11.2021)
Провизор рассказала, как обманывают в аптеках
Провизор Булыгина: в аптеках часто занижают цены на лекарства с истекающим сроком годности
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
В аптеках бывают акции и скидки, как в обычном магазине, но с одной важной оговоркой. Как отличить выгодную акцию от маркетингового лукавства, рассказала в интервью радио Sputnik
эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина
.
Отличие приобретения лекарства по акции от процесса покупки в обычном магазине состоит в том, что в аптеке человек не может заранее внимательно рассмотреть товар, что называется, "пощупать", отметила эксперт.
Она пояснила, что нужно интересоваться у сотрудников, каков срок годности лекарства, продающегося по акции: возможно, он скоро истечет.
"Акция — это маркетинговый ход. В продуктовых магазинах цену снижают, когда заканчивается срок годности продукта. На лекарства делают акции точно так же, то есть когда у них подходит срок годности. На это надо отдельно обращать внимание, потому что лекарства не лежат на полке, их выносит провизор", — сказала Булыгина.
Она напомнила, что на упаковке некоторых лекарственных средств может быть проставлена только дата производства, в этом случае срок годности будет обозначен в инструкции внутри упаковки. Все это нужно уточнять на кассе до того, как вы оплатите покупку.
Некоторым аптекам присущ и другой не совсем честный прием, обычный для сферы торговли потребительскими товарами, продолжила провизор.
"Могут поступить даже таким образом, что на лекарство поднимут цену, а потом якобы дадут скидку по акции. Вы можете поддаться ажиотажному спросу и купить себе лекарство дороже", — предупредила Булыгина.
Если вы хотите приобрести средство, которое продается со скидкой, то можно попробовать узнать в интернете, сколько оно стоило незадолго до этого, посоветовала эксперт фармацевтического рынка.