12:33 02.11.2021 (обновлено: 13:34 02.11.2021)
Постпред при ОЗХО обвинил Европу в сокрытии информации по делу Навального
Постпред при ОЗХО Шульгин: ФРГ, Франция и Швеция утаивают информацию по делу Навального
© AP Photo / Peter DejongПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© AP Photo / Peter Dejong
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Германия, Франция и Швеция утаивают информацию по делу Алексея Навального, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
"Она критически важна для того, чтобы мы завершили нашу доследственную проверку на предмет выявления признаков состава преступления в том, что произошло с нашим блогером в прошлом году. Если будут установлены такие признаки, то будет открыто и соответствующее уголовное дело. Но, к сожалению, нам в предоставлении этой информации отказывают", — сказал он во время онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, западные партнеры также держат в секрете состав химического вещества, которым якобы отравили Навального.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение десяти дней. Москва подготовила встречный демарш и потребовала в такой же срок предоставить имеющуюся в распоряжении Великобритании, Германии, Франции и Швеции информацию по этому делу.
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже в Берлине сообщили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Германии ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации, три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, отправленные за один месяц, остались без каких-либо ответов. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Внешнеполитическое ведомство спустя год после инцидента с Навальным заявило, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес России, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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