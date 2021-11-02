https://ria.ru/20211102/navalnyy-1757353404.html

Постпред при ОЗХО обвинил Европу в сокрытии информации по делу Навального

Постпред при ОЗХО обвинил Европу в сокрытии информации по делу Навального - РИА Новости, 02.11.2021

Постпред при ОЗХО обвинил Европу в сокрытии информации по делу Навального

Германия, Франция и Швеция утаивают информацию по делу Алексея Навального, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:33

2021-11-02T12:33

2021-11-02T13:34

в мире

алексей навальный

организация по запрещению химического оружия

александр шульгин

россия

госпитализация алексея навального

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Германия, Франция и Швеция утаивают информацию по делу Алексея Навального, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин."Она критически важна для того, чтобы мы завершили нашу доследственную проверку на предмет выявления признаков состава преступления в том, что произошло с нашим блогером в прошлом году. Если будут установлены такие признаки, то будет открыто и соответствующее уголовное дело. Но, к сожалению, нам в предоставлении этой информации отказывают", — сказал он во время онлайн-брифинга в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, западные партнеры также держат в секрете состав химического вещества, которым якобы отравили Навального.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение десяти дней. Москва подготовила встречный демарш и потребовала в такой же срок предоставить имеющуюся в распоряжении Великобритании, Германии, Франции и Швеции информацию по этому делу. Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого немецкое правительство со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже в Берлине сообщили, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Германии ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации, три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, отправленные за один месяц, остались без каких-либо ответов. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Внешнеполитическое ведомство спустя год после инцидента с Навальным заявило, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес России, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211021/demarsh-1755626071.html

https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755524707.html

https://ria.ru/20211018/navalnyy-1754966859.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, александр шульгин, россия, госпитализация алексея навального