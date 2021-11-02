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В Минцифры назвали продукты, которые могут исключить из реестра ПО
В Минцифры назвали продукты, которые могут исключить из реестра ПО - РИА Новости, 02.11.2021
В Минцифры назвали продукты, которые могут исключить из реестра ПО
Минцифры РФ опубликовало список программных продуктов, которые могут исключить из реестра российского ПО, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:31
2021-11-02T16:31
2021-11-02T16:37
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ опубликовало список программных продуктов, которые могут исключить из реестра российского ПО, сообщила пресс-служба министерства.Пресс-служба отмечает, что в том случае, если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым правообладателям программных продуктов из списка необходимо направить в реестр ПО информацию о смене владельца. Если это не будет сделано, вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению, который действует при министерстве.Согласно списку, приложенному к сообщению министерства, в него в том числе вошли такие организации, как ООО "Компит", ООО "Система" и ООО "Энергодата".В октябре Минцифры РФ сообщило, что проверяет продукты, включенные в реестры российского и евразийского программного обеспечения, компании-правообладатели должны были проверить информацию о них.
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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
16:31 02.11.2021 (обновлено: 16:37 02.11.2021)
В Минцифры назвали продукты, которые могут исключить из реестра ПО
Минцифры опубликовало список продуктов, которые могут исключить из реестра российского ПО
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минцифры РФ
опубликовало список программных продуктов, которые могут исключить из реестра российского ПО, сообщила пресс-служба министерства.
"В результате проверки информации о продуктах, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Минцифры России
выявило 56 правообладателей, сведения о которых исключены из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Эти компании владеют 99 программными продуктами", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что в том случае, если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым правообладателям программных продуктов из списка необходимо направить в реестр ПО информацию о смене владельца. Если это не будет сделано, вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению, который действует при министерстве.
Согласно списку, приложенному к сообщению министерства, в него в том числе вошли такие организации, как ООО "Компит", ООО "Система" и ООО "Энергодата".
В октябре Минцифры РФ сообщило, что проверяет продукты, включенные в реестры российского и евразийского программного обеспечения, компании-правообладатели должны были проверить информацию о них.