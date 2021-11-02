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В петербургском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима

В петербургском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 02.11.2021

В петербургском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима

Контроль за соблюдением масочного режима усилили в метро в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:17

2021-11-02T16:17

2021-11-02T16:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя - РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилили в метро в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности."В петербургском метро усилен контроль масочного режима. Уполномоченные сотрудники ежедневно проверяют, соблюдают ли петербуржцы масочный режим. Горожан, которые по каким-то причинам решили не надевать маску, привлекают к ответственности как у турникетов и на перронах, так и в вагонах поездов", - сообщается в группе комитета в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что рейды регулярно проводятся совместно с сотрудниками полиции. Штраф за отсутствие маски составляет 4 тысячи рублей. В случае, если нарушителя поймают повторно, штраф составит 5 тысяч рублей.Как сообщает городской комитет по транспорту, в частности во вторник сотрудники комитета по транспорту и Петербургского метрополитена провели проверку соблюдения пассажирами масочного режима на станции метро "Площадь Александра Невского"."Контроль осуществлялся в три этапа: в вестибюле, на платформе и в вагонах метро. Основное внимание было уделено разъяснительной работе, поскольку цель - не оштрафовать, а предупредить нарушения. Но в отношении горожан, отказавшихся от использования СИЗ, были составлены акты по факту нарушений: два акта на платформе и два в вагонах", - сообщает комитет.Отмечается, что в октябре в Петербурге провели порядка 8 тысяч проверок соблюдения пассажирами масочного режима в наземном общественном транспорте и метрополитене.

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