https://ria.ru/20211102/marchenko-1757426737.html

Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из партии

Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из партии - РИА Новости, 02.11.2021

Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из партии

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что не будет оспаривать решение "Единой России" о его исключении из партии и останется работать депутатом в РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:56

2021-11-02T17:56

2021-11-02T19:04

политика

единая россия

госдума рф

санкт-петербург

евгений марченко

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что не будет оспаривать решение "Единой России" о его исключении из партии и останется работать депутатом в нижней палате парламента.Президиум Генсовета "Единой России" во вторник, как сообщила партийная пресс-служба, исключил Марченко, проголосовавшего против принятия проекта федерального бюджета, из партии, а также рекомендовал исключить его из думской фракции."Оспаривать точно не буду решение. Если я им не нужен, то, значит, я пойду своим путем", - сказал Марченко.Также парламентарий отметил, что в случае его исключения и из фракции ЕР, он пока не планирует вступать в другую."Надо осмотреться и дальше выстраивать работу в новых условиях уже вне фракции и партии. Хочу самостоятельно поработать на свой регион. Хочу побыть одномандатным депутатом. Хочу поработать в интересах Санкт-Петербурга, в интересах своего округа", - добавил он.

https://ria.ru/20211028/zhirinovskiy-1756678381.html

https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html

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политика, единая россия, госдума рф, санкт-петербург, евгений марченко, россия