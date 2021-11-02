https://ria.ru/20211102/marchenko-1757426737.html
Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из партии
Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из партии - РИА Новости, 02.11.2021
Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из партии
Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что не будет оспаривать решение "Единой России" о его исключении из партии и останется работать депутатом в РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:56
2021-11-02T17:56
2021-11-02T19:04
политика
единая россия
госдума рф
санкт-петербург
евгений марченко
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что не будет оспаривать решение "Единой России" о его исключении из партии и останется работать депутатом в нижней палате парламента.Президиум Генсовета "Единой России" во вторник, как сообщила партийная пресс-служба, исключил Марченко, проголосовавшего против принятия проекта федерального бюджета, из партии, а также рекомендовал исключить его из думской фракции."Оспаривать точно не буду решение. Если я им не нужен, то, значит, я пойду своим путем", - сказал Марченко.Также парламентарий отметил, что в случае его исключения и из фракции ЕР, он пока не планирует вступать в другую."Надо осмотреться и дальше выстраивать работу в новых условиях уже вне фракции и партии. Хочу самостоятельно поработать на свой регион. Хочу побыть одномандатным депутатом. Хочу поработать в интересах Санкт-Петербурга, в интересах своего округа", - добавил он.
https://ria.ru/20211028/zhirinovskiy-1756678381.html
https://ria.ru/20211026/zamorozka-1756326119.html
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политика, единая россия, госдума рф, санкт-петербург, евгений марченко, россия
17:56 02.11.2021 (обновлено: 19:04 02.11.2021)
Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из партии
Депутат Марченко заявил, что продолжит работу в Госдуме после исключения из ЕР