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В России создадут не менее 900 новых лабораторий для молодых ученых
В России создадут не менее 900 новых лабораторий для молодых ученых - РИА Новости, 02.11.2021
В России создадут не менее 900 новых лабораторий для молодых ученых
Правительство России к 2024 году создаст не менее 900 современных лабораторий для молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:09
2021-11-02T11:07
общество
российская академия наук
кемеровский государственный университет
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России к 2024 году создаст не менее 900 современных лабораторий для молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В рамках национального проекта "Наука и университеты" в 2021 году в России создадут 120 новых молодежных лабораторий, напомнил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Конкурсный отбор, организованный Минобрнауки РФ, проходил с июля по сентябрь 2021 года среди научных организаций и вузов – участников научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки также прошли экспертизу Российской академии наук. Победителями конкурсного отбора стала 81 организация. С 1 октября в них начали создавать и открывать новые лаборатории.Основными условиями участия в отборе было создание лаборатории, возраст руководителя которой должен не превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%."В Год науки и технологий, объявленного президентом, в России появится 120 молодежных лабораторий. Они будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы", - сказал Чернышенко."Всего же до 2024 года в планах правительства организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 миллиарда рублей ежегодно", - отметил вице-премьер.На сегодняшний день часть лабораторий уже открылась. Например, в Кемеровском государственном университете приступили к исследованиям по очистке воздуха от различных загрязнений. В новой лаборатории также планируется выстроить совместную работу с сотрудниками карбонового полигона "Кузбасс" по снижению промышленной экологической нагрузки в регионе.В целом, в предыдущие три года в научных организациях РФ уже было создано 380 лабораторий, добавил Чернышенко.
https://ria.ru/20211027/issledovanie-1756421239.html
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общество, российская академия наук, кемеровский государственный университет, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
10:09 02.11.2021 (обновлено: 11:07 02.11.2021)
 
В России создадут не менее 900 новых лабораторий для молодых ученых

Правительство создаст не менее 900 современных лабораторий для молодых ученых к 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России к 2024 году создаст не менее 900 современных лабораторий для молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В рамках национального проекта "Наука и университеты" в 2021 году в России создадут 120 новых молодежных лабораторий, напомнил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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Конкурсный отбор, организованный Минобрнауки РФ, проходил с июля по сентябрь 2021 года среди научных организаций и вузов – участников научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки также прошли экспертизу Российской академии наук. Победителями конкурсного отбора стала 81 организация. С 1 октября в них начали создавать и открывать новые лаборатории.
Основными условиями участия в отборе было создание лаборатории, возраст руководителя которой должен не превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%.
"В Год науки и технологий, объявленного президентом, в России появится 120 молодежных лабораторий. Они будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы", - сказал Чернышенко.
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"Всего же до 2024 года в планах правительства организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 миллиарда рублей ежегодно", - отметил вице-премьер.
На сегодняшний день часть лабораторий уже открылась. Например, в Кемеровском государственном университете приступили к исследованиям по очистке воздуха от различных загрязнений. В новой лаборатории также планируется выстроить совместную работу с сотрудниками карбонового полигона "Кузбасс" по снижению промышленной экологической нагрузки в регионе.
В целом, в предыдущие три года в научных организациях РФ уже было создано 380 лабораторий, добавил Чернышенко.
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ОбществоРоссийская академия наукКемеровский государственный университетДмитрий ЧернышенкоРоссияНавигатор абитуриентаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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