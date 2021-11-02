https://ria.ru/20211102/laboratorii-1757323531.html

В России создадут не менее 900 новых лабораторий для молодых ученых

В России создадут не менее 900 новых лабораторий для молодых ученых - РИА Новости, 02.11.2021

В России создадут не менее 900 новых лабораторий для молодых ученых

Правительство России к 2024 году создаст не менее 900 современных лабораторий для молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:09

2021-11-02T10:09

2021-11-02T11:07

общество

российская академия наук

кемеровский государственный университет

дмитрий чернышенко

россия

навигатор абитуриента

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство России к 2024 году создаст не менее 900 современных лабораторий для молодых ученых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В рамках национального проекта "Наука и университеты" в 2021 году в России создадут 120 новых молодежных лабораторий, напомнил Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.Конкурсный отбор, организованный Минобрнауки РФ, проходил с июля по сентябрь 2021 года среди научных организаций и вузов – участников научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки также прошли экспертизу Российской академии наук. Победителями конкурсного отбора стала 81 организация. С 1 октября в них начали создавать и открывать новые лаборатории.Основными условиями участия в отборе было создание лаборатории, возраст руководителя которой должен не превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%."В Год науки и технологий, объявленного президентом, в России появится 120 молодежных лабораторий. Они будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы", - сказал Чернышенко."Всего же до 2024 года в планах правительства организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 годы будет направляться по 1,8 миллиарда рублей ежегодно", - отметил вице-премьер.На сегодняшний день часть лабораторий уже открылась. Например, в Кемеровском государственном университете приступили к исследованиям по очистке воздуха от различных загрязнений. В новой лаборатории также планируется выстроить совместную работу с сотрудниками карбонового полигона "Кузбасс" по снижению промышленной экологической нагрузки в регионе.В целом, в предыдущие три года в научных организациях РФ уже было создано 380 лабораторий, добавил Чернышенко.

https://ria.ru/20211027/issledovanie-1756421239.html

https://ria.ru/20210915/mifi-1750020050.html

https://ria.ru/20210708/laboratorii-1740448955.html

россия

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общество, российская академия наук, кемеровский государственный университет, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)