https://ria.ru/20211102/krutoy-1757366221.html

Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео

Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео - РИА Новости, 02.11.2021

Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео

Игорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном видео. Все вместе они отпраздновали день рождения другого сына – Николая. Ему исполнилось 40 лет. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T17:54

2021-11-02T17:54

2021-11-02T17:54

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном видео. Все вместе они отпраздновали день рождения другого сына – Николая. Ему исполнилось 40 лет."Главное – внутренний комфорт, чтобы ты был востребован в работе, в бизнесе, в семье", – поздравил Николая композитор.Большая семья собралась за праздничным столом, а затем маэстро сыграл на рояле. Яков присоединился к поздравлениям.Яков, которому сейчас около 30 лет, появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим.

https://ria.ru/20210924/krutoy-1751679601.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, игорь крутой, шоу-бизнес