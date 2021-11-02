https://ria.ru/20211102/krutoy-1757366221.html
Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео
Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео - РИА Новости, 02.11.2021
Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео
Игорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном видео. Все вместе они отпраздновали день рождения другого сына – Николая. Ему исполнилось 40 лет. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T17:54
2021-11-02T17:54
2021-11-02T17:54
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Игорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном видео. Все вместе они отпраздновали день рождения другого сына – Николая. Ему исполнилось 40 лет."Главное – внутренний комфорт, чтобы ты был востребован в работе, в бизнесе, в семье", – поздравил Николая композитор.Большая семья собралась за праздничным столом, а затем маэстро сыграл на рояле. Яков присоединился к поздравлениям.Яков, которому сейчас около 30 лет, появился на свет в результате непродолжительного романа композитора. До недавнего времени он не знал о родстве с Игорем, его воспитывал отчим.
https://ria.ru/20210924/krutoy-1751679601.html
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знаменитости, игорь крутой, шоу-бизнес
Игорь Крутой показал внебрачного сына на семейном видео
Игорь Крутой показал внебрачного сына Якова на семейном праздничном видео