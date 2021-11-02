https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757315274.html
Власти Приамурья не исключили введение локдауна из-за COVID-19
Власти Приамурья не исключили введение локдауна из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2021
Власти Приамурья не исключили введение локдауна из-за COVID-19
Власти Амурской области допускают введение жестких мер в регионе из-за распространения коронавируса, если потребуется - вплоть до локдауна и закрытия школ,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:55
2021-11-02T08:55
2021-11-02T10:03
распространение коронавируса
общество
амурская область
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Амурской области допускают введение жестких мер в регионе из-за распространения коронавируса, если потребуется - вплоть до локдауна и закрытия школ, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.По его словам, "половинчатых" решений и компромиссов в отношении ограничений в области не будет.Кроме того, если понадобится, сообщил глава региона, будет принято решение и закрытии школ."Мы понимаем все риски по дистанционному обучению, мы не закрывали школы. Но мы смотрим на статистику, если ситуация будет совсем плохая, тогда и школы закроем, на удаленку переведем", - сказал Орлов, подчеркнув, что принимать такое решение не хотелось бы."Мы стараемся не доводить ситуацию до очередного локдауна, но при этом понимаем, что морально к этому готовы", - отметил губернатор.Решение о продлении нерабочих дней в Амурской области после 7 ноября будет приниматься исходя из ситуации с коронавирусом, заявил Орлов."Решение будет приниматься исходя из ситуации с заболеваемостью. Мы не стали вводить выходные раньше 30 октября - чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать. Нужно четко понимать, что терпение человеческое не безгранично", – сказал он."Нужно постараться, если уж и вводить эти ограничения, то ввести их на пике заболеваемости, чтобы действительно разорвать цепочки общения", - добавил глава региона.Читайте полный текст интервью Василия Орлова >>
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общество, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:55 02.11.2021 (обновлено: 10:03 02.11.2021)
Власти Приамурья не исключили введение локдауна из-за COVID-19
Губернатор Приамурья не исключил введение жестких мер из-за COVID-19, вплоть до локдауна
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева.
Власти Амурской области
допускают введение жестких мер в регионе из-за распространения коронавируса, если потребуется - вплоть до локдауна и закрытия школ, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов
.
По его словам, "половинчатых" решений и компромиссов в отношении ограничений в области не будет.
"Мы понимаем, что за нашими непопулярными решениями стоит жизнь и здоровье людей. Если понадобится ввести какие-то самые жесткие меры, вплоть до локдауна, мы их обязательно введем. Никакого популизма, заигрывания с обществом здесь быть не может. Это я вам точно говорю. Я за свой рейтинг в этом плане не боюсь".
Василий Орлов
Губернатор Амурской области
Кроме того, если понадобится, сообщил глава региона, будет принято решение и закрытии школ.
"Мы понимаем все риски по дистанционному обучению, мы не закрывали школы. Но мы смотрим на статистику, если ситуация будет совсем плохая, тогда и школы закроем, на удаленку переведем", - сказал Орлов, подчеркнув, что принимать такое решение не хотелось бы.
"Мы стараемся не доводить ситуацию до очередного локдауна, но при этом понимаем, что морально к этому готовы", - отметил губернатор.
Решение о продлении нерабочих дней в Амурской области после 7 ноября будет приниматься исходя из ситуации с коронавирусом, заявил Орлов.
"Решение будет приниматься исходя из ситуации с заболеваемостью. Мы не стали вводить выходные раньше 30 октября - чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать. Нужно четко понимать, что терпение человеческое не безгранично", – сказал он.
"Нужно постараться, если уж и вводить эти ограничения, то ввести их на пике заболеваемости, чтобы действительно разорвать цепочки общения", - добавил глава региона.