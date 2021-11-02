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https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757314427.html
В Приамурье допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений
В Приамурье допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений - РИА Новости, 02.11.2021
В Приамурье допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений
Власти Амурской области поддержат малый бизнес, если такая необходимость появится на фоне введенных ограничений в регионе из-за коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:36
2021-11-02T10:02
распространение коронавируса
амурская область
малый бизнес
василий орлов (губернатор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Амурской области поддержат малый бизнес, если такая необходимость появится на фоне введенных ограничений в регионе из-за коронавирусной инфекции, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.Как отметил глава региона, владельцы кафе и ресторанов уже обращались с соответствующей просьбой.При этом, подчеркнул он, сейчас речь идет не о прибыли – "задача пережить сложный период с минимальными потерями"."Поэтому нам надо сначала проанализировать, где действительно эти проблемы есть. И после этого принять решение, кому и сколько денег давать. Но если такая необходимость появится, будет ущерб, мы пострадавшие отрасли поддержим", - заключил губернатор.Читайте полный текст интервью Василия Орлова &gt;&gt;
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амурская область, малый бизнес, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии
08:36 02.11.2021 (обновлено: 10:02 02.11.2021)
 
В Приамурье допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений

Власти Приамурья допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений из-за COVID-19

© Depositphotos / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
Планшетный компьютер с финансовыми данными - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Амурской области поддержат малый бизнес, если такая необходимость появится на фоне введенных ограничений в регионе из-за коронавирусной инфекции, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.
Как отметил глава региона, владельцы кафе и ресторанов уже обращались с соответствующей просьбой.
"Посмотрим. Ущерб по выручке, бесспорно, есть. Но почему в рестораны не ходят вакцинированные? Вопрос не только в QR-кодах - люди не хотят, боятся. Конечно, в этой ситуации бизнесу тоже нужно помогать, как-то компенсировать эти потери", – сказал Орлов.
При этом, подчеркнул он, сейчас речь идет не о прибыли – "задача пережить сложный период с минимальными потерями".
"Поэтому нам надо сначала проанализировать, где действительно эти проблемы есть. И после этого принять решение, кому и сколько денег давать. Но если такая необходимость появится, будет ущерб, мы пострадавшие отрасли поддержим", - заключил губернатор.
Читайте полный текст интервью Василия Орлова >>
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30 октября, 14:50
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Распространение коронавирусаАмурская областьМалый бизнесВасилий Орлов (губернатор)Коронавирус в России
 
 
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