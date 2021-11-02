https://ria.ru/20211102/koronavirus-1757314427.html

В Приамурье допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений

В Приамурье допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений - РИА Новости, 02.11.2021

В Приамурье допустили поддержку малого бизнеса в условиях ограничений

Власти Амурской области поддержат малый бизнес, если такая необходимость появится на фоне введенных ограничений в регионе из-за коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:36

2021-11-02T08:36

2021-11-02T10:02

распространение коронавируса

амурская область

малый бизнес

василий орлов (губернатор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости, Дарья Ураева. Власти Амурской области поддержат малый бизнес, если такая необходимость появится на фоне введенных ограничений в регионе из-за коронавирусной инфекции, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Василий Орлов.Как отметил глава региона, владельцы кафе и ресторанов уже обращались с соответствующей просьбой.При этом, подчеркнул он, сейчас речь идет не о прибыли – "задача пережить сложный период с минимальными потерями"."Поэтому нам надо сначала проанализировать, где действительно эти проблемы есть. И после этого принять решение, кому и сколько денег давать. Но если такая необходимость появится, будет ущерб, мы пострадавшие отрасли поддержим", - заключил губернатор.Читайте полный текст интервью Василия Орлова >>

https://ria.ru/20211030/pravitelstvo-1757004186.html

амурская область

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амурская область, малый бизнес, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии