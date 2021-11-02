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В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток
В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток - РИА Новости, 02.11.2021
В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток
Уголовное дело о халатности, приведшей к гибели человека, завели после того, как трое мужчин упали в кипяток при обрушении перекрытий в подвале новосибирского... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:31
2021-11-02T10:31
2021-11-02T10:31
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
сибирская генерирующая компания
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности, приведшей к гибели человека, завели после того, как трое мужчин упали в кипяток при обрушении перекрытий в подвале новосибирского лицея, сообщается на сайте СК РФ.Утром в понедельник двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию. Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании впоследствии скончался в больнице, сообщили в новосибирском филиале СГК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 ноября двое сотрудников Сибирской генерирующей компании и один сотрудник лицея №12 Новосибирска находились в подвале лицея, где осматривали помещение теплоузла. Во время осмотра обрушились перекрытия подвала, в результате чего трое мужчин упали в кипяток. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них скончался.
https://ria.ru/20211013/proisshestviya-1754402898.html
новосибирск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания
В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток
Дело о халатности завели после падения рабочих в кипяток в подвале лицея в Новосибирске