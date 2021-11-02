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В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток
В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток - РИА Новости, 02.11.2021
В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток
Уголовное дело о халатности, приведшей к гибели человека, завели после того, как трое мужчин упали в кипяток при обрушении перекрытий в подвале новосибирского... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:31
2021-11-02T10:31
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
сибирская генерирующая компания
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности, приведшей к гибели человека, завели после того, как трое мужчин упали в кипяток при обрушении перекрытий в подвале новосибирского лицея, сообщается на сайте СК РФ.Утром в понедельник двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию. Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании впоследствии скончался в больнице, сообщили в новосибирском филиале СГК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека", - говорится в сообщении.По данным следствия, 1 ноября двое сотрудников Сибирской генерирующей компании и один сотрудник лицея №12 Новосибирска находились в подвале лицея, где осматривали помещение теплоузла. Во время осмотра обрушились перекрытия подвала, в результате чего трое мужчин упали в кипяток. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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новосибирск
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания
10:31 02.11.2021
 
В Новосибирске завели дело после падения трех человек в кипяток

Дело о халатности завели после падения рабочих в кипяток в подвале лицея в Новосибирске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о халатности, приведшей к гибели человека, завели после того, как трое мужчин упали в кипяток при обрушении перекрытий в подвале новосибирского лицея, сообщается на сайте СК РФ.
Утром в понедельник двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию. Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании впоследствии скончался в больнице, сообщили в новосибирском филиале СГК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 1 ноября двое сотрудников Сибирской генерирующей компании и один сотрудник лицея №12 Новосибирска находились в подвале лицея, где осматривали помещение теплоузла. Во время осмотра обрушились перекрытия подвала, в результате чего трое мужчин упали в кипяток. Пострадавшие были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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ПроисшествияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Сибирская генерирующая компания
 
 
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