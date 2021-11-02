https://ria.ru/20211102/rabochiy-1757310683.html

В Новосибирске умер один из рабочих, попавших в кипяток

В Новосибирске умер один из рабочих, попавших в кипяток - РИА Новости, 02.11.2021

В Новосибирске умер один из рабочих, попавших в кипяток

Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, который еще с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T06:31

2021-11-02T06:31

2021-11-02T07:24

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

сибирская генерирующая компания

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НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, который еще с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался в больнице, сообщает Новосибирский филиал СГК.Ранее сообщалось, что утром в понедельник двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию, подключены к аппаратам ИВЛ.В Новосибирской областной клинической больнице РИА Новости подтвердили эту информацию, добавив, что двое мужчин остаются в отделении реанимации.Проверки по факту произошедшего ранее организовали СК и прокуратура.

https://ria.ru/20211028/mladenets-1756762069.html

новосибирск

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2021

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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания