06:31 02.11.2021 (обновлено: 07:24 02.11.2021)
В Новосибирске умер один из рабочих, попавших в кипяток
В Новосибирске умер один из рабочих, попавших в кипяток в подвале лицея
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Слесарь теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании, который еще с двумя рабочими провалился в яму с кипятком в подвале лицея в Новосибирске, скончался в больнице, сообщает Новосибирский филиал СГК.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник двое сотрудников теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь в подвале здания лицея проводили обследование теплового узла. Бетонная плита под людьми провалилась, они упали в кипяток и с тяжелыми ожогами были госпитализированы в реанимацию, подключены к аппаратам ИВЛ.
"Сегодня скончался наш сотрудник – слесарь теплосетевого подразделения, получивший вчера ожоги при обследовании теплового узла в лицее №12. Приносим глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги. Компания окажет семье поддержку и помощь. Ожидаем результатов расследования этого трагического происшествия", - говорится в сообщении.
В Новосибирской областной клинической больнице РИА Новости подтвердили эту информацию, добавив, что двое мужчин остаются в отделении реанимации.
Проверки по факту произошедшего ранее организовали СК и прокуратура.
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