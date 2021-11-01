https://ria.ru/20211101/novosibirsk-1757144883.html
В Новосибирске три человека упали в кипяток
В Новосибирске три человека упали в кипяток - РИА Новости, 01.11.2021
В Новосибирске три человека упали в кипяток
Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь в понедельник упали в кипяток в подвале лицея №12, они в реанимации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:05
2021-11-01T09:05
2021-11-01T09:21
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
сибирская генерирующая компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь в понедельник упали в кипяток в подвале лицея №12, они в реанимации, сообщила РИА Новости представитель новосибирского филиала СГК."Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея №12 на улице Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла внутри здания. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщила собеседница агентства.В свою очередь, в Новосибирской областной клинической больнице РИА Новости сообщили, что мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.По факту произошедшего следователи СК в Новосибирске организовали доследственную проверку."Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - сообщает СУСК по Новосибирской области.Все школьники в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября находятся на каникулах.Прокурор Центрального района Новосибирска организовал проверку в связи с происшествием в лицее №12, где трое рабочих получили тяжелые ожоги, провалившись в яму с кипятком в подвале, сообщает прокуратура Новосибирской области."Прокуратура выехала на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.Кроме того, надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея №12.По данным прокуратуры, рабочие спустились в подвал, чтобы устранить выявленную в ходе мониторинга теплосетей утечку, однако под ними обрушилась бетонная плита.Как сообщалось, свою проверку по факту произошедшего начали следователи СК РФ.
https://ria.ru/20211028/mladenets-1756762069.html
https://ria.ru/20211028/kirov-1756729910.html
https://ria.ru/20211027/taldom-1756519554.html
новосибирская область
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания
09:05 01.11.2021 (обновлено: 09:21 01.11.2021)
В Новосибирске три человека упали в кипяток
Три человека упали в кипяток в подвале лицея в Новосибирске, все в реанимации
НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости.
Два сотрудника Сибирской генерирующей компании
и школьный слесарь в понедельник упали в кипяток в подвале лицея №12, они в реанимации, сообщила РИА Новости представитель новосибирского филиала СГК.
"Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея №12 на улице Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла внутри здания. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщила собеседница агентства.
В свою очередь, в Новосибирской областной клинической больнице РИА Новости сообщили, что мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
По факту произошедшего следователи СК
в Новосибирске
организовали доследственную проверку.
"Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - сообщает СУСК по Новосибирской области
.
Все школьники в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября находятся на каникулах.
Прокурор Центрального района Новосибирска организовал проверку в связи с происшествием в лицее №12, где трое рабочих получили тяжелые ожоги, провалившись в яму с кипятком в подвале, сообщает прокуратура Новосибирской области.
"Прокуратура выехала на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.
Кроме того, надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея №12.
По данным прокуратуры, рабочие спустились в подвал, чтобы устранить выявленную в ходе мониторинга теплосетей утечку, однако под ними обрушилась бетонная плита.
Как сообщалось, свою проверку по факту произошедшего начали следователи СК РФ
.