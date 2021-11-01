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В Новосибирске три человека упали в кипяток
В Новосибирске три человека упали в кипяток - РИА Новости, 01.11.2021
В Новосибирске три человека упали в кипяток
Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь в понедельник упали в кипяток в подвале лицея №12, они в реанимации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:05
2021-11-01T09:21
происшествия
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
сибирская генерирующая компания
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь в понедельник упали в кипяток в подвале лицея №12, они в реанимации, сообщила РИА Новости представитель новосибирского филиала СГК."Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея №12 на улице Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла внутри здания. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщила собеседница агентства.В свою очередь, в Новосибирской областной клинической больнице РИА Новости сообщили, что мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.По факту произошедшего следователи СК в Новосибирске организовали доследственную проверку."Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - сообщает СУСК по Новосибирской области.Все школьники в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября находятся на каникулах.Прокурор Центрального района Новосибирска организовал проверку в связи с происшествием в лицее №12, где трое рабочих получили тяжелые ожоги, провалившись в яму с кипятком в подвале, сообщает прокуратура Новосибирской области."Прокуратура выехала на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.Кроме того, надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея №12.По данным прокуратуры, рабочие спустились в подвал, чтобы устранить выявленную в ходе мониторинга теплосетей утечку, однако под ними обрушилась бетонная плита.Как сообщалось, свою проверку по факту произошедшего начали следователи СК РФ.
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), сибирская генерирующая компания
09:05 01.11.2021 (обновлено: 09:21 01.11.2021)
 
В Новосибирске три человека упали в кипяток

Три человека упали в кипяток в подвале лицея в Новосибирске, все в реанимации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 1 ноя – РИА Новости. Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь в понедельник упали в кипяток в подвале лицея №12, они в реанимации, сообщила РИА Новости представитель новосибирского филиала СГК.
"Утром 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК совместно со слесарем лицея №12 на улице Серебренниковской, 10, проводили обследование теплового узла внутри здания. В ходе обследования провалился пол подвала. Повреждения получили два сотрудника СГК и слесарь лицея. Пострадавшие госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются", - сообщила собеседница агентства.
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В свою очередь, в Новосибирской областной клинической больнице РИА Новости сообщили, что мужчины находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Пострадавшие находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
По факту произошедшего следователи СК в Новосибирске организовали доследственную проверку.
"Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - сообщает СУСК по Новосибирской области.
Все школьники в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября находятся на каникулах.
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Прокурор Центрального района Новосибирска организовал проверку в связи с происшествием в лицее №12, где трое рабочих получили тяжелые ожоги, провалившись в яму с кипятком в подвале, сообщает прокуратура Новосибирской области.
"Прокуратура выехала на место происшествия для координации действий правоохранительных органов, организовала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ", - говорится в сообщении.
Кроме того, надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за содержание внутрисетевого оборудования лицея №12.
По данным прокуратуры, рабочие спустились в подвал, чтобы устранить выявленную в ходе мониторинга теплосетей утечку, однако под ними обрушилась бетонная плита.
Как сообщалось, свою проверку по факту произошедшего начали следователи СК РФ.
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