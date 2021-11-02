https://ria.ru/20211102/ipoteka-1757325944.html

Почти 600 семей в КЧР воспользовались льготной сельской ипотекой

Почти 600 семей в КЧР воспользовались льготной сельской ипотекой - РИА Новости, 02.11.2021

Почти 600 семей в КЧР воспользовались льготной сельской ипотекой

В Карачаево-Черкесии за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий с начала текущего года льготные кредиты по сельской ипотеке с... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:24

2021-11-02T10:24

2021-11-02T10:24

карачаево-черкесская республика

жилье

ипотека

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ЧЕРКЕССК, 2 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий с начала текущего года льготные кредиты по сельской ипотеке с процентной ставкой 3% получили 598 семей на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы региона.Как рассказали в пресс-службе, жители региона использовали выданные средства на покупку готового жилья, земельного участка под строительство дома, недостроенных домов, квартир в строящихся домах. Главное условие - жилье должно быть обеспечено инженерными системами, а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи.Ранее глава КЧР отметил, что большая часть населения Карачаево-Черкесии – сельские жители и благодаря льготной ипотеке по заниженной ставке, их станет еще больше."Наша задача – с каждым годом улучшать жизнь на селе. Это строительство крупных водопроводов, ремонт дорог, социальных объектов... И, конечно, поддержка фермерских хозяйств и семейных предприятий, создание условия для обеспечения занятости и роста доходов сельских жителей", - приводит слова главы КЧР его пресс-служба.Программа льготной ипотеки действует в России с января 2020 года. Согласно правилам предоставления субсидий, стать участником" Сельской ипотеки" можно в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года, но только один раз.

https://ria.ru/20211018/masterskie-1755025034.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, ипотека