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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211102/ipoteka-1757325944.html
Почти 600 семей в КЧР воспользовались льготной сельской ипотекой
Почти 600 семей в КЧР воспользовались льготной сельской ипотекой - РИА Новости, 02.11.2021
Почти 600 семей в КЧР воспользовались льготной сельской ипотекой
В Карачаево-Черкесии за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий с начала текущего года льготные кредиты по сельской ипотеке с... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:24
2021-11-02T10:24
карачаево-черкесская республика
жилье
ипотека
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ЧЕРКЕССК, 2 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий с начала текущего года льготные кредиты по сельской ипотеке с процентной ставкой 3% получили 598 семей на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы региона.Как рассказали в пресс-службе, жители региона использовали выданные средства на покупку готового жилья, земельного участка под строительство дома, недостроенных домов, квартир в строящихся домах. Главное условие - жилье должно быть обеспечено инженерными системами, а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи.Ранее глава КЧР отметил, что большая часть населения Карачаево-Черкесии – сельские жители и благодаря льготной ипотеке по заниженной ставке, их станет еще больше."Наша задача – с каждым годом улучшать жизнь на селе. Это строительство крупных водопроводов, ремонт дорог, социальных объектов... И, конечно, поддержка фермерских хозяйств и семейных предприятий, создание условия для обеспечения занятости и роста доходов сельских жителей", - приводит слова главы КЧР его пресс-служба.Программа льготной ипотеки действует в России с января 2020 года. Согласно правилам предоставления субсидий, стать участником" Сельской ипотеки" можно в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года, но только один раз.
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жилье, ипотека
10:24 02.11.2021
 

Почти 600 семей в КЧР воспользовались льготной сельской ипотекой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЦентр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО "Сбербанк"
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕРКЕССК, 2 ноя - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за счет участия в госпрограмме комплексного развития сельских территорий с начала текущего года льготные кредиты по сельской ипотеке с процентной ставкой 3% получили 598 семей на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
Как рассказали в пресс-службе, жители региона использовали выданные средства на покупку готового жилья, земельного участка под строительство дома, недостроенных домов, квартир в строящихся домах. Главное условие - жилье должно быть обеспечено инженерными системами, а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 13:34Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открылись мастерские для подготовки строителей и дорожников
Ранее глава КЧР отметил, что большая часть населения Карачаево-Черкесии – сельские жители и благодаря льготной ипотеке по заниженной ставке, их станет еще больше.
"Наша задача – с каждым годом улучшать жизнь на селе. Это строительство крупных водопроводов, ремонт дорог, социальных объектов... И, конечно, поддержка фермерских хозяйств и семейных предприятий, создание условия для обеспечения занятости и роста доходов сельских жителей", - приводит слова главы КЧР его пресс-служба.
Программа льготной ипотеки действует в России с января 2020 года. Согласно правилам предоставления субсидий, стать участником" Сельской ипотеки" можно в течение всего периода действия программы - до 31 декабря 2024 года, но только один раз.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЖильеИпотека
 
 
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