https://ria.ru/20211102/igra-1757355141.html
ТНТ приостановил выпуск шоу "Игра"
ТНТ приостановил выпуск шоу "Игра" - РИА Новости, 02.11.2021
ТНТ приостановил выпуск шоу "Игра"
Шоу "Игра" приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:51
2021-11-02T12:51
2021-11-02T12:51
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747362301_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_7ae2f9b1214694e13cc32407889b78e9.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Шоу "Игра" приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Съемки комедийного проекта и выход в эфир уже готовых выпусков переносятся на неопределенный срок до стабилизации эпидемиологической обстановке в Москве.Премьера седьмого выпуска проекта должна была состояться 7 ноября. Однако съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям, говорится в сообщении.В юмористическом шоу принимают участие 12 команд старой и новый школы. Они выясняют, кто из них самый смешной и достоин приза в 30 миллионов рублей. Некоторые выпуски проекта вызвали общественный резонанс из-за поцелуя двух мужчин на сцене, а также выхода обнаженного комика Дениса Дорохова к зрителям.
https://ria.ru/20210927/martirosyan-1751996312.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747362301_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f8d5c0d164d56dd1761ad26bcd665732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ТНТ приостановил выпуск шоу "Игра"
Шоу "Игра" на ТНТ приостановили из-за пандемии коронавируса
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Шоу "Игра" приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.
Съемки комедийного проекта и выход в эфир уже готовых выпусков переносятся на неопределенный срок до стабилизации эпидемиологической обстановке в Москве.
Премьера седьмого выпуска проекта должна была состояться 7 ноября. Однако съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям, говорится в сообщении.
В юмористическом шоу принимают
участие 12 команд старой и новый школы. Они выясняют, кто из них самый смешной и достоин приза в 30 миллионов рублей.
Некоторые выпуски проекта вызвали общественный резонанс из-за поцелуя двух мужчин на сцене, а также выхода обнаженного комика Дениса Дорохова к зрителям.