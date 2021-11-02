https://ria.ru/20211102/igra-1757355141.html

ТНТ приостановил выпуск шоу "Игра"

ТНТ приостановил выпуск шоу "Игра" - РИА Новости, 02.11.2021

ТНТ приостановил выпуск шоу "Игра"

Шоу "Игра" приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:51

2021-11-02T12:51

2021-11-02T12:51

шоубиз

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Шоу "Игра" приостановили из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. Съемки комедийного проекта и выход в эфир уже готовых выпусков переносятся на неопределенный срок до стабилизации эпидемиологической обстановке в Москве.Премьера седьмого выпуска проекта должна была состояться 7 ноября. Однако съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала, что противоречит текущим санитарным нормам и предписаниям, говорится в сообщении.В юмористическом шоу принимают участие 12 команд старой и новый школы. Они выясняют, кто из них самый смешной и достоин приза в 30 миллионов рублей. Некоторые выпуски проекта вызвали общественный резонанс из-за поцелуя двух мужчин на сцене, а также выхода обнаженного комика Дениса Дорохова к зрителям.

https://ria.ru/20210927/martirosyan-1751996312.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60