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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210826/programmy-1747366090.html
Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу
Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу - РИА Новости, 26.08.2021
Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу
Звездные комики двух десятилетий встретятся в новом юмористическом шоу "Игра" на ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Главный приз — 30 миллионов рублей. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:40
2021-08-26T16:40
шоубиз
ольга бузова
михаил галустян
алексей щербаков (комик)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Звездные комики двух десятилетий встретятся в новом юмористическом шоу "Игра" на ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Главный приз — 30 миллионов рублей.Проект объединит звезд разных платформ и площадок: участниками станут стендап-комики, юмористы из телепрограмм, а также YouTube-блогеры.В общей сложности 85 комиков будут представлять 12 команд. Их разделят на "молодых" и "стариков". Публика сможет увидеть среди участников Азамата Мусагалиева, Алексея Щербакова, Рустама Рептилоида, Тамби Масаева, Дмитрия Кожому, Айдара Гараева, Артема Муратова, Ивана Абрамова и других.Комики смогут проявить свои силы в жанре миниатюры, стендапа, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.Ведущим шоу станет Евгений Чебатков.Ранее ТНТ анонсировал премьеру шоу "Звезды в Африке" с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих.
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ольга бузова, михаил галустян, алексей щербаков (комик)
16:40 26.08.2021
 

Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу

© Фото : PR ТНТШоу "Игра" на ТНТ
Шоу Игра на ТНТ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : PR ТНТ
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Звездные комики двух десятилетий встретятся в новом юмористическом шоу "Игра" на ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Главный приз — 30 миллионов рублей.
Проект объединит звезд разных платформ и площадок: участниками станут стендап-комики, юмористы из телепрограмм, а также YouTube-блогеры.
В общей сложности 85 комиков будут представлять 12 команд. Их разделят на "молодых" и "стариков". Публика сможет увидеть среди участников Азамата Мусагалиева, Алексея Щербакова, Рустама Рептилоида, Тамби Масаева, Дмитрия Кожому, Айдара Гараева, Артема Муратова, Ивана Абрамова и других.
© Фото : PR ТНТШоу "Игра" на ТНТ
Шоу Игра на ТНТ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : PR ТНТ
Комики смогут проявить свои силы в жанре миниатюры, стендапа, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.
Ведущим шоу станет Евгений Чебатков.
Ранее ТНТ анонсировал премьеру шоу "Звезды в Африке" с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих.
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