https://ria.ru/20210826/programmy-1747366090.html

Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу

Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу - РИА Новости, 26.08.2021

Звездные комики двух десятилетий встретятся в одном шоу

Звездные комики двух десятилетий встретятся в новом юмористическом шоу "Игра" на ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Главный приз — 30 миллионов рублей. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:40

2021-08-26T16:40

2021-08-26T16:40

шоубиз

ольга бузова

михаил галустян

алексей щербаков (комик)

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Звездные комики двух десятилетий встретятся в новом юмористическом шоу "Игра" на ТНТ, сообщили в пресс-службе телеканала. Главный приз — 30 миллионов рублей.Проект объединит звезд разных платформ и площадок: участниками станут стендап-комики, юмористы из телепрограмм, а также YouTube-блогеры.В общей сложности 85 комиков будут представлять 12 команд. Их разделят на "молодых" и "стариков". Публика сможет увидеть среди участников Азамата Мусагалиева, Алексея Щербакова, Рустама Рептилоида, Тамби Масаева, Дмитрия Кожому, Айдара Гараева, Артема Муратова, Ивана Абрамова и других.Комики смогут проявить свои силы в жанре миниатюры, стендапа, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.Ведущим шоу станет Евгений Чебатков.Ранее ТНТ анонсировал премьеру шоу "Звезды в Африке" с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном в качестве ведущих.

https://ria.ru/20210811/tantsy-1745357180.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, михаил галустян, алексей щербаков (комик)