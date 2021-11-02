https://ria.ru/20211102/foto-1757332534.html

Союз староверов призвал не наказывать за обнаженные фото у храмов

Союз староверов призвал не наказывать за обнаженные фото у храмов - РИА Новости, 02.11.2021

Союз староверов призвал не наказывать за обнаженные фото у храмов

Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:58

2021-11-02T10:58

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов."История с так называемым преследованием девушек-блогеров с обвинением в оскорблении чувств верующих слишком раздута. Я не вижу, как фото девушки в нижнем белье на фоне храма может оскорбить верующего. Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте", - сказал он РИА Новости.На иконах, отметил Севастьянов, часто изображается голая грудь кормящей Богоматери или полностью голая святая Мария Египетская."Кроме того, таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым", - добавил он.Ранее Октябрьский районный суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой, которая сделала откровенный снимок на фоне Исаакиевского собора. В пресс-службе судов добавили, что вину Волкова признала и раскаялась.В октябре московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.

https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html

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