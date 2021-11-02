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Религия
https://ria.ru/20211102/foto-1757332534.html
Союз староверов призвал не наказывать за обнаженные фото у храмов
Союз староверов призвал не наказывать за обнаженные фото у храмов - РИА Новости, 02.11.2021
Союз староверов призвал не наказывать за обнаженные фото у храмов
Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:58
2021-11-02T11:01
религия
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов."История с так называемым преследованием девушек-блогеров с обвинением в оскорблении чувств верующих слишком раздута. Я не вижу, как фото девушки в нижнем белье на фоне храма может оскорбить верующего. Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте", - сказал он РИА Новости.На иконах, отметил Севастьянов, часто изображается голая грудь кормящей Богоматери или полностью голая святая Мария Египетская."Кроме того, таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым", - добавил он.Ранее Октябрьский районный суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой, которая сделала откровенный снимок на фоне Исаакиевского собора. В пресс-службе судов добавили, что вину Волкова признала и раскаялась.В октябре московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
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санкт-петербург, москва
10:58 02.11.2021 (обновлено: 11:01 02.11.2021)
 

Союз староверов призвал не наказывать за обнаженные фото у храмов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСиний мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, считает председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"История с так называемым преследованием девушек-блогеров с обвинением в оскорблении чувств верующих слишком раздута. Я не вижу, как фото девушки в нижнем белье на фоне храма может оскорбить верующего. Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте", - сказал он РИА Новости.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 14:31Религия
В РПЦ прокомментировали резонансные дела об оскорблении чувств верующих
На иконах, отметил Севастьянов, часто изображается голая грудь кормящей Богоматери или полностью голая святая Мария Египетская.
"Кроме того, таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым", - добавил он.
Ранее Октябрьский районный суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой, которая сделала откровенный снимок на фоне Исаакиевского собора. В пресс-службе судов добавили, что вину Волкова признала и раскаялась.
В октябре московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, обнажившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В социальных сетях она писала, что ролик был снят несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
Руслан Бобиев и Анастасия Чистова в суде
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Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
 
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