https://ria.ru/20211102/facebook-1757461017.html

Стало известно, от какой функции откажется Facebook

Стало известно, от какой функции откажется Facebook - РИА Новости, 02.11.2021

Стало известно, от какой функции откажется Facebook

Социальная сеть Facebook в скором времени лишится функции распознавания лиц на фото и видео контенте, ее использование требует дополнительного обсуждения и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T22:21

2021-11-02T22:21

2021-11-02T22:21

технологии

facebook

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook в скором времени лишится функции распознавания лиц на фото и видео контенте, ее использование требует дополнительного обсуждения и четкой регламентации, сообщила во вторник компания Meta.После внесения изменений пользователи, разрешившие ранее функцию распознавания лица соцсетью, больше не будут "опознаваться" или уведомляться о появлении на чужих фото и видео. По подсчетам Facebook, этой услугой пользуются около трети пользователей сети и ее отключение приведет к удалению более миллиарда "индивидуальных шаблонов распознавания лиц".О том, что именно стало толчком к решению отказаться от популярной функции, не уточняется, но в заявлении компании подчеркивается, что "множество опасений существует по поводу места технологии распознавания лиц в обществе". "В свете этой неопределенности мы считаем, что ограничение ее применения до узкого круга случаев оправдано", - говорится в сообщении Meta.Между тем компания "продолжит работать" над использованием этой технологии в тех сферах применения, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица"."Объявленные сегодня изменения являются отказом компании от методов массовой идентификации в пользу более узких форм личной идентификации", - комментирует решение компания.

https://ria.ru/20211102/facebook-1757396995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, facebook