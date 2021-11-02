https://ria.ru/20211102/facebook-1757461017.html
Стало известно, от какой функции откажется Facebook
Стало известно, от какой функции откажется Facebook - РИА Новости, 02.11.2021
Стало известно, от какой функции откажется Facebook
Социальная сеть Facebook в скором времени лишится функции распознавания лиц на фото и видео контенте, ее использование требует дополнительного обсуждения и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T22:21
2021-11-02T22:21
2021-11-02T22:21
технологии
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Facebook в скором времени лишится функции распознавания лиц на фото и видео контенте, ее использование требует дополнительного обсуждения и четкой регламентации, сообщила во вторник компания Meta.После внесения изменений пользователи, разрешившие ранее функцию распознавания лица соцсетью, больше не будут "опознаваться" или уведомляться о появлении на чужих фото и видео. По подсчетам Facebook, этой услугой пользуются около трети пользователей сети и ее отключение приведет к удалению более миллиарда "индивидуальных шаблонов распознавания лиц".О том, что именно стало толчком к решению отказаться от популярной функции, не уточняется, но в заявлении компании подчеркивается, что "множество опасений существует по поводу места технологии распознавания лиц в обществе". "В свете этой неопределенности мы считаем, что ограничение ее применения до узкого круга случаев оправдано", - говорится в сообщении Meta.Между тем компания "продолжит работать" над использованием этой технологии в тех сферах применения, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица"."Объявленные сегодня изменения являются отказом компании от методов массовой идентификации в пользу более узких форм личной идентификации", - комментирует решение компания.
https://ria.ru/20211102/facebook-1757396995.html
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технологии, facebook
Стало известно, от какой функции откажется Facebook
Facebook откажется от функции распознавания лиц на фото и видео
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости.
Социальная сеть Facebook
в скором времени лишится функции распознавания лиц на фото и видео контенте, ее использование требует дополнительного обсуждения и четкой регламентации, сообщила во вторник компания Meta.
"В ближайшие недели мы отключим систему распознавания лиц в Facebook. Это станет частью более широкой кампании по ограничению использования технологии распознавания лиц в нашей продукции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
После внесения изменений пользователи, разрешившие ранее функцию распознавания лица соцсетью, больше не будут "опознаваться" или уведомляться о появлении на чужих фото и видео. По подсчетам Facebook, этой услугой пользуются около трети пользователей сети и ее отключение приведет к удалению более миллиарда "индивидуальных шаблонов распознавания лиц".
"Любая (новая) технология приносит как пользу, так и опасения, и мы хотим найти верный баланс этому. В случае с распознанием лиц, необходимо более продолжительное и открытое обсуждение этого вопроса теми, кого это касается в наибольшей степени. Мы продолжим участвовать в обсуждении и работать с лидирующими в этом процессе гражданским сообществом и регуляторными органами", - заявили в компании.
О том, что именно стало толчком к решению отказаться от популярной функции, не уточняется, но в заявлении компании подчеркивается, что "множество опасений существует по поводу места технологии распознавания лиц в обществе". "В свете этой неопределенности мы считаем, что ограничение ее применения до узкого круга случаев оправдано", - говорится в сообщении Meta.
Между тем компания "продолжит работать" над использованием этой технологии в тех сферах применения, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица".
"Объявленные сегодня изменения являются отказом компании от методов массовой идентификации в пользу более узких форм личной идентификации", - комментирует решение компания.