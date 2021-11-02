https://ria.ru/20211102/eksport-1757387992.html

Совокупный экспорт Нижегородской области в государства ЕАЭС вырос на 41,7%

Совокупный экспорт Нижегородской области в государства ЕАЭС вырос на 41,7% - РИА Новости, 02.11.2021

Совокупный экспорт Нижегородской области в государства ЕАЭС вырос на 41,7%

Совокупный экспорт Нижегородской области в страны Евразийского экономического союза вырос за 8 месяцев 2021 года на 41,7%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:09

2021-11-02T15:09

2021-11-02T15:09

нижегородская область

экономика

армения

киргизия

белоруссия

евразийский экономический союз

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Совокупный экспорт Нижегородской области в страны Евразийского экономического союза вырос за 8 месяцев 2021 года на 41,7%, заявил глава региона Глеб Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, доля экспорта в государства ЕАЭС составила 23,1%. Торговыми партнерами региона при экспорте являлись 127 стран."Формирование членами ЕАЭС единого рынка товаров и услуг – одно из ключевых стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции. Свой вклад в общее дело вносит и Нижегородская область. Экспорт региона в Армению и Белоруссию вырос за восемь месяцев более чем на 50 процентов, в Казахстан – на 22 процента, в Киргизию – на 8,7 процента. Государства ЕЭАС вошли в топ-25 стран-партнеров по экспорту", – цитирует Никитина пресс-служба регионального правительства.Как сообщил губернатор Нижегородской области, объем поставок региональной продукции в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию достиг 873 миллионов долларов. Никитин также отметил, что особое значение по-прежнему имеют поставки нижегородских товаров в Белоруссию."В январе-августе этого года нижегородский экспорт в Белоруссию превысил отметку в 606 миллионов долларов, что составило 78,5 процента от общего объема товарооборота со страной. Это отличный показатель, который мы будем стремиться наращивать", – сказал Никитин.По его словам, общий товарооборот со странами ЕАЭС за 8 месяцев 2021 года превысил 1 миллиард долларов при положительном торговом сальдо в 690,4 миллиона долларов."Нижегородский экспорт в каждую из стран ЕАЭС обладает своей спецификой. Если в Армении и Казахстане более всего востребованы производимые в нашем регионе средства наземного транспорта, то в Белоруссии – оборудование и механические устройства, а в Киргизии – продукты неорганической химии", – рассказала директор департамента внешних связей региона Ольга Гусева.Она добавила, что стабильным спросом во всех четырех странах пользуется нижегородская фармацевтическая продукция, жиры и масла, а также пластмассы и изделия из них.

https://ria.ru/20211102/soglashenie-1757379606.html

https://ria.ru/20211101/dorogi-1757268946.html

https://ria.ru/20211101/mvd-1757217923.html

армения

киргизия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, армения, киргизия, белоруссия, евразийский экономический союз, глеб никитин