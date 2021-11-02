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В Луганске стартовал круглый стол по поиску без вести пропавших в Донбассе
В Луганске стартовал круглый стол по поиску без вести пропавших в Донбассе - РИА Новости, 02.11.2021
В Луганске стартовал круглый стол по поиску без вести пропавших в Донбассе
Международный круглый стол "Незаживающая рана Донбасса" с участием глав самопровозглашенной Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:04
2021-11-02T11:04
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Международный круглый стол "Незаживающая рана Донбасса" с участием глав самопровозглашенной Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина начал работу в колонном зале дома правительства в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Летом этого года в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. В начале октября специалисты начали работы на самом крупном в ЛНР массовом стихийном захоронении мирных жителей."В рамках круглого стола участники рассмотрят острые вопросы, связанные с процессом поиска мест массовых захоронений и идентификацией жертв украинской агрессии, а также увековечивания памяти погибших жителей Донбасса", - заявил РИА Новости представитель МИД ЛНР.Он уточнил, что помимо глав ЛНР и ДНР, в мероприятии участвуют государственные и общественные деятели республик Донбасса, в том числе непосредственные руководители и участники процесса розыска захоронений жертв конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20211015/dnr-1754820880.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
11:04 02.11.2021
 
В Луганске стартовал круглый стол по поиску без вести пропавших в Донбассе

В ЛНР открылся круглый стол по поиску пропавших без вести с участием Пушилина и Пасечника

© РИА НовостиВ ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе
В ЛНР перезахоронили останки 50 жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 2 ноя - РИА Новости. Международный круглый стол "Незаживающая рана Донбасса" с участием глав самопровозглашенной Луганской и Донецкой народных республик Леонида Пасечника и Дениса Пушилина начал работу в колонном зале дома правительства в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Летом этого года в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. В начале октября специалисты начали работы на самом крупном в ЛНР массовом стихийном захоронении мирных жителей.
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"В рамках круглого стола участники рассмотрят острые вопросы, связанные с процессом поиска мест массовых захоронений и идентификацией жертв украинской агрессии, а также увековечивания памяти погибших жителей Донбасса", - заявил РИА Новости представитель МИД ЛНР.
Он уточнил, что помимо глав ЛНР и ДНР, в мероприятии участвуют государственные и общественные деятели республик Донбасса, в том числе непосредственные руководители и участники процесса розыска захоронений жертв конфликта в Донбассе.
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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке УкраиныЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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