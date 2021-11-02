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Шоубиз
https://ria.ru/20211102/dava-1757340503.html
Dava выпустил новый клип "Дари тепло"
Dava выпустил новый клип "Дари тепло" - РИА Новости, 02.11.2021
Dava выпустил новый клип "Дари тепло"
Dava выпустил новый клип "Дари тепло". Он сыграл в видеоролике главу семейства, который решил провести один из вечеров с дочерью и возлюбленной без гаджетов и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:27
2021-11-02T12:27
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
музыка
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Dava выпустил новый клип "Дари тепло". Он сыграл в видеоролике главу семейства, который решил провести один из вечеров с дочерью и возлюбленной без гаджетов и интернета.Певец призвал больше времени проводить с родными и близкими.В комментариях пользователи написали, что им нравится новый семейный образ Манукяна.Ранее в Сети заступились за Манукяна на шоу "Что было дальше?". Они посчитали, что один из ведущих – Алексей Щербаков – повел себя агрессивно по отношению к певцу.
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знаменитости, шоу-бизнес, музыка, давид манукян (dava)
12:27 02.11.2021
 
Dava выпустил новый клип "Дари тепло"

Dava сыграл главу семейства в новом клипе "Дари тепло"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Dava выпустил новый клип "Дари тепло". Он сыграл в видеоролике главу семейства, который решил провести один из вечеров с дочерью и возлюбленной без гаджетов и интернета.
Певец призвал больше времени проводить с родными и близкими.

"Родные, наступила осень, и пасмурная погода очень портит настроение. Поэтому я решил поднять его себе и вам и написать трек, который подарит всем нам тепло!" – отметил артист.

В комментариях пользователи написали, что им нравится новый семейный образ Манукяна.

"Дава, ты – машина доброты. Последнее время это заметно, думаю и до этого тоже было, но не на виду. Приятно твои песни для радиостанций слушать в машине", – отметил подписчик.

Ранее в Сети заступились за Манукяна на шоу "Что было дальше?". Они посчитали, что один из ведущих – Алексей Щербаков – повел себя агрессивно по отношению к певцу.
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ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесМузыкаДавид Манукян (Dava)
 
 
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