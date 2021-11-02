https://ria.ru/20211102/dava-1757340503.html

Dava выпустил новый клип "Дари тепло"

Dava выпустил новый клип "Дари тепло" - РИА Новости, 02.11.2021

Dava выпустил новый клип "Дари тепло"

Dava выпустил новый клип "Дари тепло". Он сыграл в видеоролике главу семейства, который решил провести один из вечеров с дочерью и возлюбленной без гаджетов и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:27

2021-11-02T12:27

2021-11-02T12:27

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давид манукян (dava)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Dava выпустил новый клип "Дари тепло". Он сыграл в видеоролике главу семейства, который решил провести один из вечеров с дочерью и возлюбленной без гаджетов и интернета.Певец призвал больше времени проводить с родными и близкими.В комментариях пользователи написали, что им нравится новый семейный образ Манукяна.Ранее в Сети заступились за Манукяна на шоу "Что было дальше?". Они посчитали, что один из ведущих – Алексей Щербаков – повел себя агрессивно по отношению к певцу.

https://ria.ru/20210903/bilan-1748540595.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, музыка, давид манукян (dava)