https://ria.ru/20211102/dava-1757340503.html
Dava выпустил новый клип "Дари тепло"
Dava выпустил новый клип "Дари тепло" - РИА Новости, 02.11.2021
Dava выпустил новый клип "Дари тепло"
Dava выпустил новый клип "Дари тепло". Он сыграл в видеоролике главу семейства, который решил провести один из вечеров с дочерью и возлюбленной без гаджетов и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:27
2021-11-02T12:27
2021-11-02T12:27
шоубиз
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шоу-бизнес
музыка
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Dava выпустил новый клип "Дари тепло". Он сыграл в видеоролике главу семейства, который решил провести один из вечеров с дочерью и возлюбленной без гаджетов и интернета.Певец призвал больше времени проводить с родными и близкими.В комментариях пользователи написали, что им нравится новый семейный образ Манукяна.Ранее в Сети заступились за Манукяна на шоу "Что было дальше?". Они посчитали, что один из ведущих – Алексей Щербаков – повел себя агрессивно по отношению к певцу.
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знаменитости, шоу-бизнес, музыка, давид манукян (dava)
Dava выпустил новый клип "Дари тепло"
Dava сыграл главу семейства в новом клипе "Дари тепло"