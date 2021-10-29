https://ria.ru/20211029/dava-1756864936.html

Пользователи Сети заступились за Dava после выходки Щербакова

Пользователи Сети заступились за Dava после выходки Щербакова - РИА Новости, 29.10.2021

Пользователи Сети заступились за Dava после выходки Щербакова

Пользователи Сети заступились за Давида Манукяна в комментариях YouTube-шоу "Что было дальше?" в ответ на резкое поведение Алексея Щербакова. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-29T15:37

2021-10-29T15:37

2021-10-29T15:37

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знаменитости

ольга бузова

давид манукян (dava)

алексей щербаков (комик)

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи Сети заступились за Давида Манукяна в комментариях YouTube-шоу "Что было дальше?" в ответ на резкое поведение Алексея Щербакова.Dava пришел в гости к ведущим с коробкой подарков: за понравившуюся шутку он вручал футболки, детские игрушки или другие сувениры. Не всем комикам понравился такой подход: если Тамби Масаев старался доброжелательно обыграть каждый подарок, то другие участники стали проявлять агрессию.В какой-то момент Алексей Щербаков подбежал к коробке и со всей силы пнул ее ногой. Давид не стал акцентировать на этом внимание – он продолжил сидеть и улыбаться.Многие подписчики в комментариях раскритиковали действия Щербакова."Кажется, что Щербаков забыл о границах шуток", "Хотели опустить Даву, в итоге опустились сами", "Пора Щербакова гнать", "Щербаков – разочарование", – написали пользователи.Ранее Dava рассказал о предложении Ольге Бузовой.

https://ria.ru/20211021/buzova-1755579766.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, ольга бузова, давид манукян (dava), алексей щербаков (комик)