https://ria.ru/20211102/boyakov-1757379984.html

Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ

Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ - РИА Новости, 02.11.2021

Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ

Увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова стало неожиданностью для Министерства культуры РФ, в пресс-службе ведомства отметили, что о... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:25

2021-11-02T14:25

2021-11-02T14:25

культура

москва

эдуард бояков

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

владимир кехман

мхат имени м. горького

театр

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова стало неожиданностью для Министерства культуры РФ, в пресс-службе ведомства отметили, что о произошедшем узнали из СМИ.Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил о своем уходе из театра в понедельник в своём Facebook-аккаунте. По его словам, новый генеральный директор Владимир Кехман вечером предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

https://ria.ru/20211101/kekhman-1757161130.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, эдуард бояков, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир кехман, мхат имени м. горького, театр