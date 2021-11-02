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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211102/boyakov-1757379984.html
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ - РИА Новости, 02.11.2021
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ
Увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова стало неожиданностью для Министерства культуры РФ, в пресс-службе ведомства отметили, что о... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:25
2021-11-02T14:25
культура
москва
эдуард бояков
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова стало неожиданностью для Министерства культуры РФ, в пресс-службе ведомства отметили, что о произошедшем узнали из СМИ.Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил о своем уходе из театра в понедельник в своём Facebook-аккаунте. По его словам, новый генеральный директор Владимир Кехман вечером предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.
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москва, эдуард бояков, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир кехман, мхат имени м. горького, театр
14:25 02.11.2021
 
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ

Увольнение худрука МХАТ имени Горького Боякова стало для Минкультуры неожиданностью

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова стало неожиданностью для Министерства культуры РФ, в пресс-службе ведомства отметили, что о произошедшем узнали из СМИ.
"Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ. Разумеется, согласно Уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя. А мы в свою очередь обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", - сообщили в пресс-службе Минкульта.
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил о своем уходе из театра в понедельник в своём Facebook-аккаунте. По его словам, новый генеральный директор Владимир Кехман вечером предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.
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КультураМоскваЭдуард БояковМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Владимир КехманМХАТ имени М. ГорькогоТеатр
 
 
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