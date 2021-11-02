https://ria.ru/20211102/boyakov-1757379984.html
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ - РИА Новости, 02.11.2021
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ
Увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова стало неожиданностью для Министерства культуры РФ, в пресс-службе ведомства отметили, что о... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:25
2021-11-02T14:25
2021-11-02T14:25
культура
москва
эдуард бояков
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
владимир кехман
мхат имени м. горького
театр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Увольнение художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова стало неожиданностью для Министерства культуры РФ, в пресс-службе ведомства отметили, что о произошедшем узнали из СМИ.Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков сообщил о своем уходе из театра в понедельник в своём Facebook-аккаунте. По его словам, новый генеральный директор Владимир Кехман вечером предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.
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москва, эдуард бояков, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), владимир кехман, мхат имени м. горького, театр
Минкультуры узнало об увольнении худрука МХАТ Боякова из СМИ
Увольнение худрука МХАТ имени Горького Боякова стало для Минкультуры неожиданностью