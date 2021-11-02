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Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги - РИА Новости, 02.11.2021
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги
Следователи нашли трех человек, которые для Алексея Навального вычислили людей, негласно сопровождавших его в поездках и получили биллинги их телефонов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T00:18
2021-11-02T02:56
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи нашли трех человек, которые для Алексея Навального вычислили людей, негласно сопровождавших его в поездках и получили биллинги их телефонов.По данным суда, им вменяется несколько эпизодов по статьям УК РФ 138 (Нарушение тайны переписки) и 327 (Подделка штампов, печатей или бланков).В опубликованных документах Мосгорсуда указано, что Катков, "признал подозрения в совершении преступлений ... сотрудничал со следствием, не имеет намерений скрываться". Там также отмечается, что "в его жилище были обнаружены явные следы преступления".Как сообщил Telegram-канал Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Baza утверждает, что они использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. Как утверждает Baza, эти люди продавали полученные данные "клиентам" в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей навальный, россия
00:18 02.11.2021 (обновлено: 02:56 02.11.2021)
 
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги

Басманный суд: Катков, Зеленцов и Зайцев помогали Навальному незаконно получать биллинги

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи нашли трех человек, которые для Алексея Навального вычислили людей, негласно сопровождавших его в поездках и получили биллинги их телефонов.
"Суд избрал в отношении П. Каткова, А. Зеленцова и И. Зайцева меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
По данным суда, им вменяется несколько эпизодов по статьям УК РФ 138 (Нарушение тайны переписки) и 327 (Подделка штампов, печатей или бланков).
В опубликованных документах Мосгорсуда указано, что Катков, "признал подозрения в совершении преступлений ... сотрудничал со следствием, не имеет намерений скрываться". Там также отмечается, что "в его жилище были обнаружены явные следы преступления".
Как сообщил Telegram-канал Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Baza утверждает, что они использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. Как утверждает Baza, эти люди продавали полученные данные "клиентам" в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 18:35
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