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Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги - РИА Новости, 02.11.2021
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги
Следователи нашли трех человек, которые для Алексея Навального вычислили людей, негласно сопровождавших его в поездках и получили биллинги их телефонов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T00:18
2021-11-02T00:18
2021-11-02T02:56
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей навальный
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Следователи нашли трех человек, которые для Алексея Навального вычислили людей, негласно сопровождавших его в поездках и получили биллинги их телефонов.По данным суда, им вменяется несколько эпизодов по статьям УК РФ 138 (Нарушение тайны переписки) и 327 (Подделка штампов, печатей или бланков).В опубликованных документах Мосгорсуда указано, что Катков, "признал подозрения в совершении преступлений ... сотрудничал со следствием, не имеет намерений скрываться". Там также отмечается, что "в его жилище были обнаружены явные следы преступления".Как сообщил Telegram-канал Baza, обвиняемые - сотрудники частного детективного агентства Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, которые с помощью поддельных документов получили биллинги оперативников ФСБ, летавших с Навальным. Baza утверждает, что они использовали поддельные удостоверения и фальшивые решения суда, чтобы получить биллинг. Как утверждает Baza, эти люди продавали полученные данные "клиентам" в даркнете и не знали, чьи биллинги им заказывают.
https://ria.ru/20211101/navalnyy-1757272983.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей навальный, россия
00:18 02.11.2021 (обновлено: 02:56 02.11.2021)
Найдены люди, помогавшие Навальному незаконно получать биллинги
Басманный суд: Катков, Зеленцов и Зайцев помогали Навальному незаконно получать биллинги