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Россия и Азербайджан утвердили план работ по демаркации границы на 2022 год
Россия и Азербайджан утвердили план работ по демаркации границы на 2022 год - РИА Новости, 02.11.2021
Россия и Азербайджан утвердили план работ по демаркации границы на 2022 год
Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации госграницы на 2022 год, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:13
2021-11-02T18:13
в мире
азербайджан
баку
москва
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации госграницы на 2022 год, сообщил МИД РФ.На прошлой неделе в Пятигорске состоялось десятое заседание Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии."Обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, утвержден План работ Комиссии на 2022 год", - говорится в сообщении российского МИД.На встрече стороны констатировали, что План работ Совместной российско-азербайджанской демаркационной Комиссии на 2021 году выполнен в полном объеме. Очередное заседание Комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. "Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра. Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.
https://ria.ru/20211102/mid-1757422624.html
азербайджан
баку
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в мире, азербайджан, баку, москва, россия
18:13 02.11.2021
 
Россия и Азербайджан утвердили план работ по демаркации границы на 2022 год

МИД: Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации границы на 2022 год

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации госграницы на 2022 год, сообщил МИД РФ.
На прошлой неделе в Пятигорске состоялось десятое заседание Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии.
"Обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, утвержден План работ Комиссии на 2022 год", - говорится в сообщении российского МИД.
На встрече стороны констатировали, что План работ Совместной российско-азербайджанской демаркационной Комиссии на 2021 году выполнен в полном объеме. Очередное заседание Комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. "Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.
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Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра. Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.
Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.
 
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