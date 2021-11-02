https://ria.ru/20211102/azerbaydzhan-1757430604.html

Россия и Азербайджан утвердили план работ по демаркации границы на 2022 год

Россия и Азербайджан утвердили план работ по демаркации границы на 2022 год - РИА Новости, 02.11.2021

Россия и Азербайджан утвердили план работ по демаркации границы на 2022 год

Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации госграницы на 2022 год, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:13

2021-11-02T18:13

2021-11-02T18:13

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации госграницы на 2022 год, сообщил МИД РФ.На прошлой неделе в Пятигорске состоялось десятое заседание Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии."Обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, утвержден План работ Комиссии на 2022 год", - говорится в сообщении российского МИД.На встрече стороны констатировали, что План работ Совместной российско-азербайджанской демаркационной Комиссии на 2021 году выполнен в полном объеме. Очередное заседание Комиссии планируется провести на территории Азербайджанской Республики. "Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.Граница между РФ и Азербайджаном установлена договором, подписанным в Баку 3 октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами — 18 июля 2011 года. Протяженность сухопутной межгосударственной границы между Россией и Азербайджаном составляет 284 километра. Ранее представители сторон заявили, что на российско-азербайджанской государственной границе не осталось спорных вопросов. Соглашения по пограничным вопросам уже ратифицированы парламентами обеих стран.Положение о создании совместной российско-азербайджанской комиссии по демаркации было подписано 15 мая 2013 года в Москве. В соответствии с ним совместная комиссия, в частности, организует аэрофотосъемку, геодезические и картографические работы и контроль за их проведением. Кроме того, документ определяет пограничные знаки и места их установки, правила произношения на языках сторон географических названий.

https://ria.ru/20211102/mid-1757422624.html

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в мире, азербайджан, баку, москва, россия