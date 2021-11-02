https://ria.ru/20211102/arbuzy-1757310959.html

Специалист рассказала, как вырастить арбузы дома зимой

Специалист рассказала, как вырастить арбузы дома зимой - РИА Новости, 02.11.2021

Специалист рассказала, как вырастить арбузы дома зимой

Зимой не обязательно идти в магазин за помидорами, огурцами или салатом, все это, равно как и арбуз, можно вырастить дома, рассказала РИА Новости эксперт Союза... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T06:38

2021-11-02T06:38

2021-11-02T06:38

общество

москва

ольга воронова

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Зимой не обязательно идти в магазин за помидорами, огурцами или салатом, все это, равно как и арбуз, можно вырастить дома, рассказала РИА Новости эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.По ее словам, специально выведенные "домашние" сорта рассчитаны на температуру от 21 до 26 градусов, какая и бывает в большинстве квартир, но корнеплоды, за исключением редиса, вырастить не получится. "Им биологически нужны холод и много земли, причем определенная глубина, а в квартире такое никак не сделаешь", - пояснила эксперт.Для домашнего выращивания достаточно небольшого пространства; ящики с растениями можно поместить на стол или стеллаж - причем пристраивать их у окна совсем не обязательно, а сверху расположить фитолампу, предпочтительно длинную, чтобы осветить большую поверхность, отметила Воронова. "Сейчас есть полноспектральные фитолампы с таймером, они дают бело-желтый свет, как привычная нам лампочка. Надо, чтобы они светили около 12 часов, причем включаться должны ранним утром, когда на улице еще темно, и выключаться поздно вечером. Таким образом, создается длинный день", - пояснила специалист.Достаточно выращивать те сорта и гибриды, которые выведены для квартиры, продолжила она: например, дома могут расти помидоры сортов "Каменный цветок", "Оранжевый земледелец", перец "Кеша", а из редиски - "Мечта Алисы" и "Царевна", два гибридных сорта. "Подходящий для домашнего огорода сорт арбуза - "Байсан". Есть даже сорта и гибриды порционных арбузов - один плод размером не больше грейпфрута, чтобы съесть за один раз", - добавила Воронова.Грунт лучше использовать магазинный, так как в земле с огорода могут быть болезни, заметила собеседник агентства, а в качестве подкормки лучше применять не химические, а органические средства - но не на основе навоза, а специально разработанные для домашних огородов."Томаты не пасынкуют, разве что под огурец палочку подставить. Уход простой - полив и иногда подкормка. Первый заход - в ноябре, а когда огурцы и помидоры начинают зацветать, обычно делают новую посадку. Так до марта и поддерживают домашний огород: в неделю вполне нормально собрать с него по 8-10 огурцов и до 12 помидоров, редиску, свежую зелень - все для салата. А луком уже никого не удивишь", - заключила Воронова.

https://ria.ru/20210925/arbuz-1751741215.html

https://ria.ru/20210918/banan-1750635517.html

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общество, москва, ольга воронова