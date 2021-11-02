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Пассажирам раздают горячее питание в аэропорту Нижнего Новгорода

Пассажирам раздают горячее питание в аэропорту Нижнего Новгорода - РИА Новости, 02.11.2021

Пассажирам раздают горячее питание в аэропорту Нижнего Новгорода

Пиццу, супы, соки и воду привезли в аэропорт Нижнего Новгорода пассажирам, несколько часов ожидающим вылета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:56

2021-11-02T20:56

2021-11-02T20:57

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пиццу, супы, соки и воду привезли в аэропорт Нижнего Новгорода пассажирам, несколько часов ожидающим вылета, передает корреспондент РИА Новости.Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву."Горячим питанием пассажиров обеспечивают за счёт средств, выделенных по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом договорились правительство региона, администрация города и местные рестораторы", - рассказал агентству представитель пресс-службы правительства региона.Еду в аэропорт доставляет городская служба спасения и волонтеры. Пассажиры благодарят за возможность нормально поесть спустя много часов ожидания, но высказывают возмущение действиями представителей авиакомпаний, которые не пожелали прийти и пообщаться с оставшимися без каких-либо сведений о дальнейших действиях людьми.Так, Елена Сузина из Тюмени рассказала РИА Новости, что ее с тремя детьми, как и других пассажиров, продержали в самолете более 10 часов. "За первый час все купили там, что было из еды... Дети голодные, без воды, плачут. А потом выпустили, но и здесь мы оказались брошенные. Пытаемся получить багаж, чтобы уехать из Нижнего Новгорода поездом. Но не можем никого найти", - рассказала она.Представитель Росавиации ранее заявила, что ведомство контролирует ситуацию в нижегородском аэропорту.Ранее сообщалось, что для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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